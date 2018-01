Abelardo: "Tenemos que tener el balón"

Google Plus

Abelardo, en el duelo contra el Athletic | Fotografía: La Liga

Abelardo Fernández ha atendido este viernes a los medios de comunicación después del entrenamiento matinal. El preparados asturiano ha analizado al rival babazorro de este domingo, el Sevilla, pero también ha hablado sobre los nuevo fichajes y sobre el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey.

"Es un equipo preparado para estar entre los cuatro primeros", ha dicho sobre el conjunto entrenador por Vincenzo Montella. El cuadro sevillano es quinto en la tabla, a dos puntos de los puestos de Liga de Campeones. "Tenemos que hacer un muy buen partido e intentar que el Sevilla no se encuentre cómodo con balón", ha explicado como una de las claves para lograr un buen resultado. "Tenemos que tener el balón también, si tenemos muy poco el balón y nos dedicamos a defender lo lógico es que el Sevilla te gane", ha advertido.

Cree que el Sevilla es un equipo "con muchísimos recursos de medio campo hacia arriba". Además, opina que tienen jugadores "muy técnicos, muy verticales y con gran definición". "No va a ser fácil, pero en el momento que tengamos la posesión tenemos que hacerles daño", ha enfatizado el asturiano, consciente de que su equipo aún tiene margen de mejora en esa faceta.

Ha valorado de forma muy positiva la llegada de Hernán Pérez, flamante fichaje albiazul. "Es un jugador muy vertical, fuerte, con calidad. Es importante que conozca la Liga. Creo que es un jugador que nos va a aportar", ha afirmado. Sin embargo no hay confirmado si él o Guidetti van a ser titulares contra el Sevilla. "Hay que ver como se encuentran ellos y analizar si entran en la convocatoria y tienen opciones de jugar", ha explicado. Ambos han entrado en la lista previa, de la que tendrá que realizar cinco descartes. Jugadores llamados a dejar el equipo en enero como Bojan, Katai o Santos, además de los jugadores del filial Víctor y Demirovic, parece que serán algunos de los descartados.

Sobre el bosnio ha dicho: "Hay que tener paciencia, pero eso no significa que no pueda entrar mañana en la convocatoria o ser titular". Ha destacado que si se tiene esa paciencia puede ser un jugador muy útil en el futuro para el Alavés. "Sacaré el mejor once posible", ha añadido.

Sorteo de Copa

También ha dedicado unas palabras a analizar el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Los babazorros jugarán contra el Valencia. La ida será en Valencia y la vuelta en Vitoria. "Sabíamos que no nos iba a tocar un rival fácil. El Valencia es un rival muy complicado que está haciendo una grandísima Liga", ha analizado.

"Yo en eso no creo, porque si pierde allí 3-0 o 4-0 da igual el partido de vuelta. Creo que tenemos que jugar dos grandísimos partidos para tener opciones de eliminar al Valencia", ha dicho sobre el resultado del sorteo.

Por último, ha confesado que la prioridad del Alavés es LaLiga. "La Copa es un torneo muy bonito que nos hace ilusión porque estamos en cuartos de final, pero nuestro principal objetivo es el siguiente partido de Liga", ha sentenciado.