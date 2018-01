Pacheco cumple 100 partidos como alavesista

Google Plus

Pacheco se felicita con munir tras la victoria contra el Sevilla. / Foto: LaLiga

Ayer fue un gran día para el Deportivo Alavés y para Fernando Pacheco, por la victoria ante el Sevilla y por los 100 partidos del cancerbero extremeño como alavesista.

Pacheco llegó al Alavés en agosto de 2015, procedente del Real Madrid, cuando tenía 23 años. Tenía experiencia con en segunda con el Castilla y había estado una temporada en el primer equipo madridista a las órdenes de Carlo Ancelotti ganando la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Trayectoria en el Alavés

Llegó a Vitoria para ser el titular de la portería alavesa, donde competiría con Pau Torres, portero proveniente del Lleida, de 2ªB. Y así fue, titular indiscutible, y uno de los mejores porteros de la categoría junto a Isaac Becerra y Serantes. Precisamente fue tercero en la clasificación del trofeo Zamora tras estos dos porteros, con 34 goles encajados en 40 partidos. La temporada acabó de forma inmejorable, con el ascenso a Primera.

En su segunda temporada en el Alavés, compartió puesto con Adrián Ortolá, jugador cedido por el Barcelona. Nuevamente, el pacense fue el portero titular. Entre Liga y Copa jugó 39 partidos y encajó 45 goles. Fue cuarto en el trofeo Zamora tras Oblak, Ter Stegen y Diego López, todos ellos porteros de gran nivel internacional.

Pacheco en un Alavés - Leganés. / Foto: Deportivo Alavés

En el apartado colectivo logró un noveno puesto y una final de Copa. Todo venía rodado en su trayectoria en el Alavés. Hasta que llegó la temporada 17/18. La temporada no comenzó bien con el nuevo entrenador Luis Zubeldía, que fue cesado en la jornada 4. Con De Biasi las cosas no fueron mejor, y su etapa en el "Glorioso" finalizó en la jornada 13. El equipo estaba en puestos de descenso y tampoco estaba siendo el mejor año de Pacheco. Encajaba demasiados goles y sus sensaciones no eran buenas. Incluso se comentaba en Vitoria la posiblidad de que el prometedor Sivera le quitara el puesto.

Nada más lejos de la realidad. Fernando Pacheco ha vuelto por sus fueros. Sus paradas han vuelto a ser importantes en los últimos partidos y vuelve a ser un jugador importante en el equipo, además de ser el segundo capitán tras Manu García. Internacional en categorías inferiores, hubo un tiempo en que se habló de sus opciones de ir convocado con la selección absoluta. El tiempo dictará sentencia, también en su continuidad en Vitoria, donde tiene contrato hasta 2020.