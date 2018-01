Previa Valencia - Alavés: a por un resultado esperanzador

Fotomontaje: Didac Roig / VAVEL

Enero es un mes complicado. El parón navideño y el maratón de partidos son dos tests que sirven para medir las capacidades de todos los equipos una vez mediada la temporada. Una mala racha puede ser fatal para las aspiraciones del equipo, y una buena racha puede ser la gasolina que falta para terminar la temporada de la mejor manera posible.

La Copa, torneo del que en poco más de un mes se juegan tres rondas, es el fiel exponente de esta cuesta de enero. Valencia y Alavés, con trayectorias enfrentadas esta temporada, se encontrarán en el torneo del ko por una plaza en las semifinales. Unos y otros saben que lo importante es La Liga, pero no le quitan el ojo de encima a la Copa. El enfrentamiento de ida de los cuartos de final será este miércoles a partir de las 19:30 horas. Se podrá seguir tanto por el canal Bein LaLiga MAX 1 como por VAVEL.com. El colegiado del encuentro será el castellano leonés José Luis González González.

Viento en popa

El sol brilla en la ciudad del Turia. Después de varios años de travesía por el desierto el Valencia ha encontrado las piezas que necesitaba para volver a los puestos que hace no muchos años ocupaba con asiduidad. Marcelino García Toral, capitán de la nave, parece ser el principal responsable de esa mejoría.

Este pasado fin de semana batieron, con la dosis de fortuna que suele acompañar a los equipos que están de dulce, al Deportivo de la Coruña. Guedes, tras un fallo clamoroso del guardameta Rubén, y Rodrigo, cuyo disparo fue desviado por un defensa, fueron los goleadores chés. Ninguno de los tantos saldrá en recopilatorios de highlights, pero valen tres puntos. Gracias a esa victoria el Valencia es tercero en la tabla, y aventaja en nueve unidades al quinto, el Villarreal.

Para llegar hasta esta ronda los de Mestalla han eliminado al Zaragoza y Las Palmas. Sufrieron para empatar contra los de Jémez en tierras canarias, pero en el duelo de vuelta fueron un auténtico torbellino gracias a un estelar Vietto, que marcó tres de los cuatro goles del equipo. A orilla del Turia saben que este año puede ser el de su octava Copa del Rey.

Carlos Soler ha vuelto a entrenar con el grupo tras superar su lesión de tobillo, pero no estará contra el Alavés. El que si que estará es Zaza, que sufrió un golpe el pasado fin de semana pero que será de la partida contra el Alavés. El joven Ferrán Torres, que ha contado con minutos en Copa, se perderá el partido por ir convocado con la selección española sub-19. El club pidió a la RFEF que lo liberase, pero la Federación no ha accedido. Murillo sigue con su proceso de recuperación.

Marcelino rotará, y es probable que jugadores que no jugaron el pasado fin de semana por sanción o que no lo harán esta jornada sean titulares. Así, Andreas Pereira y Kondogbia, que no jugaron en Coruña, o Parejo, baja el próximo fin de semana contra Las Palmas, jugarán contra el Alavés. Jaume, Lato, Nacho Gil o Vietto pueden ser parte de los once elegidos por Marcelino.

Vietto fue el protagonista de la anterior eliminatoria | Fotografía: La Liga

Torneo predilecto

El Deportivo Alavés no lo está pasando bien esta temporada en Liga. Han pasado tres entrenadores por el banquillo, y sólo con el tercero, Abelardo, han parecido encontrar su camino. Sin embargo, la situación en la Copa ya es diferente, como ya demostraron la temporada pasada, cuando llegaron a la final.

El Alavés llega a este partido después de una semana sensacional. El miércoles eliminaron al Formentera gracias a la victoria por 2-0 en Mendizorrotza, y el domingo derrotaron a uno de los 'cocos' de La Liga, el Sevilla. Un gol de Manu García en el 52 llevó el éxtasis a los aficionados babazorros y sacó a su equipo de los puestos de descenso. El Alavés ocupa la decimoséptima plaza en la tabla, y están a dos puntos de los puestos de descenso.

En Valencia conocen a varios de los jugadores que este miércoles saltarán al césped de Mestalla. Alexis Ruano, Antonio Sivera y Munir volverán a la que fue su casa. El central andaluz no salió bien del equipo, al declarar a su llegada a Sevilla que "por fin llegaba a un club grande". Munir, valencianista la temporada pasada, no tuvo su mejor rendimiento, y Sivera afronta esta temporada su primer año fuera de Valencia, donde se formó.

Otro de los jugadores con pasado valencianista es Álvaro Medrán. Esta temporada está cedido por el conjunto ché al Alavés, y salvo que el Alavés pague no podrá jugar. Héctor Hernández continúa lesionado y es baja, al igual que Burgui. Vigaray ha vuelto a los entrenamientos, pero no ha entrado en la convocatoria. Ely y Manu, por descanso, se han quedado en Vitoria. Katai, Santos y Bojan, en la rampa de salida, tampoco han entrado en la convocatoria.

Abelardo, al igual que Marcelino, realizará varias rotaciones en su once titular. Antonio Sivera guardará los palos, y es seguro que Duarte, expulsado contra el Sevilla, será el lateral izquierdo del equipo. Alexis ocupará el lateral derecho, y es probable que tanto Guidetti como Hernán Pérez sean titulares. En caso de que el sueco se quede en el banquillo será el entonado Demirovic el que juegue de inicio.

El Alavés derrotó 1-0 al Sevilla | Fotografía: La Liga

Declaraciones de los entrenadores

Ambos entrenadores conocen con qué opciones parten sus equipos en la eliminatoria. Sin embargo, consideran que el duelo de ida es clave para lograr el pase a la siguiente ronda. Conscientes de que están a sólo dos rondas de la final, se han mostrado ilusionados con sus posibilidades en el torneo.

"Nos vamos a enfrentar a un rival complicado, al que es difícil hacerle goles", ha dicho Marcelino sobre el Alavés. Cree que es un equipo que "no tiene nada que ver" con el que se enfrentaron en Liga, porque ahora "ha aumentado la confianza y tiene un estilo de juego muy definido". Por ello, cree que es muy complicado que la eliminatoria pueda quedar sentenciada en el partido de ida.

"Ahora solo pensamos en el partido de mañana y buscar un resultado favorable para la vuelta.", ha respondido a la pregunta sobre las expectativas que el equipo tiene en la Copa. Además, no ha querido confirmar si la prioridad es este torneo o La Liga, ya que a su juicio el equipo piensa sólo en el siguiente partido, sea de una competición o de otra.

Abelardo, por su parte, ha sido claro sobre las opciones del equipo en el torneo. "Nosotros intentaremos ser la mosca cojonera, como se suele decir, que nadie cuenta con ella y que a lo mejor podemos seguir avanzando", ha comentado. Cree que será un partido disputado en el que ambos equipos tendrán que estar al 100% para no pasarlo mal. "Vamos a tratar de traernos un resultado que nos permita venir a Mendi con vida", ha añadido.

Cree que el Valencia es un buen equipo, y ha destacado especialmente al portugués Guedes, al que considera "uno de los mejores futbolistas de la Liga". "Eso es lo que convierte a buenos equipos con grandes equipos, que con poco, te ganan", ha comentado sobre el conjunto ché y su rendimiento en las últimas jornadas, especialmente el pasado fin de semana.

Arbitrará González González

José Luis González González será el colegiado del encuentro. Nacido en Ponferrada hace 43 años, es uno de los árbitros más veteranos de España. Acumula nueve temporadas en Primera División, y es profesional desde el año 2000. Ha arbitrado tres temporadas en Segunda B y seis en Segunda.

Este temporada ha dirigido 14 partidos, dos de ellos de Copa del Rey. En total promedia, 4,14 tarjetas amarillas por partido y 0,21 rojas. El de este año es su menor promedio de amonestaciones desde que debutó en la élite. Su media de amonestaciones en los partidos de Copa de esta temporada es de 3.

Ha arbitrado dos partidos de Copa del Rey a cada equipo. Al Valencia los dirigió uno de la 2011-2012, en las semifinales, contra el Barcelona. El partido terminó con empate a uno, y mostró ocho tarjetas amarillas, seis para el cuadro ché. El segundo partido fue la temporada pasada, en la ida de los dieciseisavos de final, en Leganés. El Valencia se llevó la victoria por 1-3, y hubo cuatro tarjetas amarillas.

Uno de los partido que González González arbitró al Alavés fue la temporada pasada, en la ida de las semifinales contra el Celta de Vigo. Sólo hubo tres amonestaciones. El segundo duelo ha sido esta temporada, en la vuelta de dieciseisavos de final contra el Getafe. Los albiazules ganaron 3-0, y hubo cinco tarjetas amarillas.

Convocatorias y posibles onces

Valencia CF: Marcelino no ha hecho pública la lista de convocados.

Deportivo Alavés: Abelardo ha llamado a los siguientes jugadores: Pacheco, Sivera, Duarte, Alexis, Laguardia, Maripán, Sobrino, Guidetti, Ibai, Torres, Pedraza, Pina, Hernán, Wakaso, Medrán, Munir, Diéguez, Víctor, Demirovic y Martín. Medrán no puede jugar, y deberá realizar dos descartes más.