Valencia CF - Deportivo Alavés: puntuaciones del Alavés, ida de los cuartos de final de la Copa del Rey

Alineación del Alavés frente al Valencia. / Foto: LaLiga

El Alavés volvió a demostrar que ha mejorado mucho desde la llegada de Abelardo. Este equipo antes de que llegara el técnico asturiano hizo partidos muy malos. Ahora compite siempre y da otra imagen. Como lo hizo ayer. El resultado seguramente no fue justo, pero el fútbol no siempre lo es. Al buen gol de Sobrino respondieron Guedes y Rodrigo para darle la vuelta al marcador. De todos modos, la ventaja valencianista es mínima, por lo que todo se decidirá en el partido de vuelta en Mendizorroza.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: sin clasificar)

Abelardo

7| Sacó un once con mezcla de titulares y suplentes y no le salió del todo mal la jugada. En los cambios dio entrada a jugadores importantes como son Pedraza, Ibai y Munir. El equipo ha cambiado para bien desde su llegada.

Sivera

6| Realizó un buen partido, pero su fallo en el centro chut de Guedes que supuso el empate a uno condenó su buena actuación.

Martín Aguirregabiria

7,5| Muy buen partido del lateral vitoriano. Cada partido que pasa da mejores sensaciones. Aguantó muy bien a Guedes, que tuvo que cambiarse de banda. Sufrió algo más con el inspirado Rodrigo.

Alexis

8| El central malagueño estuvo ayer inmenso despejando todos los balones que llegaban por su zona. Anteriormente, la defensa del Alavés sembraba dudas, ahora parece que todos están mejor.

Maripán

8| En línea parecida a su compañero Alexis. Fue un valladar en el juego aéreo. Está en un buen momento.

Diéguez

4| No fue su mejor día. La primera parte defendió bien a Andreas Pereira, pero en la segunda tuvo que parar a Guedes y no pudo con el joven portugués. Las dos tarjetas que le sacaron fueron por sendas patadas al extremo luso. Diéguez es un central con futuro, no es un lateral.

Dani Torres

5| Trabajó a destajo durante todo el partido, pero estuvo bastante desaparecido en ataque. Perdió algún balón peligroso.

Pina

5,5| En una línea similar a Torres. Lento de ritmo y con alguna pérdida peligrosa. Aun así, peleó de forma incansable durante todo el encuentro.

Hernán Pérez

7,5| Buen partido del extremo paraguayo en su segundo encuentro como albiazul. Fue una bala en las contras del equipo vitoriano y tuvo dos buenas ocasiones para adelantar al Alavés en la primera parte.

Wakaso

7| Está en buena línea el mediocentro ghanés, jugando incluso en posiciones que no son la suya. Ayudó al medio campo y a Diéguez desde su posición de interior izquierdo. A veces algo acelerado en sus acciones defensivas.

Rubén Sobrino

7,5| Otro de los habituales suplentes que se encuentra también en un buen momento. Tuvo una muy buena ocasión en el minuto 2, pero su remate se marchó desviado. En el minuto 66 se resarció con un golazo desde fuera del área. Jugador perfecto para jugar a la contra, como se hizo ayer.

Guidetti

6,5| Segundo partido del sueco con la camiseta del Alavés. Parecidas sensaciones que ante al Sevilla. Aguanta bien el balón de espaldas y se asocia bien con sus compañeros. Tuvo una buena falta que le sacó Jaume.

Munir

6| Fue el primer cambio de Abelardo al sustituir a Guidetti. No entró mucho en juego. Tuvo una ocasión al final del partido que se marchó fuera por poco.

Pedraza

7| Al poco de entrar al campo expulsaron a Diéguez, por lo que tuvo que jugar 15 minutos como lateral izquierdo. Lo hizo bien y subió con peligro por la banda.

Ibai Gómez

6| Entró en el minuto 76 y a continuación Diéguez fue expulsado. Fueron minutos de asedio valencianista, por lo que tuvo que defender más que atacar. Alguna buena llegada por banda derecha.