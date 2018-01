Previa Alavés - Valencia: ¿Y por qué no?

Borron y cuenta nueva. Sin tiempo de pensar en los errores que cometió el equipo frente al Leganés llega un nuevo partido para este Deportivo Alavés. El mes de enero no da tregua y este miércoles el conjunto de Abelardo tendrá en frente al Valencia de Marcelino. La batalla se espera dura entre albiazules y valencianistas, ya que, el premio se presenta gordo.

Unas semifinales siempre apetecen y eso bien lo saben en ambas esquadras. Alavés y Valencia se presentan con diferentes metas en mente pero comparten el mismo objetivo para mañana. El propósito de ambos es hacer un partido convincente y avanzar aún más en esta edición de la Copa del Rey.

El enfrentamiento de la vuelta de los cuartos de final será este miércoles a partir de las 19:00 horas. Se podrá seguir tanto por el canal Bein LaLiga MAX 1 como por VAVEL.com. El colegiado del encuentro será el catalán Álvarez Izquierdo. Aunque la hora no sea la más adecuada, el coliseo albiazul presentará una entrada formidable y una vez más la afición arropará a su Deportivo Alavés para intentar pasar a la ante sala de la final.

Seguir soñando

El Deportivo Alavés afronta la vuelta de los cuartos de la Copa del Rey con mucha ilusión. Después de estar muy cerca de la victoria en la ida, el conjunto dirigido por Abelardo quiere colarse por sexta vez en su historia en unas semifinales. La buena marcha del equipo y las buenas sensaciones que dejó el equipo en Mestalla hacen que sea posible la machada frente al conjunto ché.

El Alavés llega al partido tras un empate cosechado en Mendizorrotza frente al Leganés. Tras tener el partido prácticamente cerrado, el Leganés rescató un punto del feudo alavesista a través de un penalti y un gol de Zaldúa en el 90. A pesar del empate, el equipo dejó más cosas positivas que negativas, ya que, por momentos fue muy superior al rival. Además, Abelardo se mostró muy satisfecho con el trabajo que realizaron sus muchachos. El conjunto vitoriano afronta el choque en uno de sus mejores momentos de la temporada y la afición cree que es el momento para dar la campanada y acceder a las semifinales.

Abelardo tiene a casi toda la plantilla a su disposición, ya que, causan baja Burgui, Héctor, Manu, Medrán y Diéguez. Burgui sigue recuperandose de la rotura de fibras que sufrió frente al Athletic y Héctor Hernández sigue con el proceso de recuperación. Adrián Diéguez tampoco será de la partida pero por difente motivo. Fue expulsado en Mestalla por doble amarilla y no podrá participar en este trascedental choque. El capitán albiazul, Manu, tampoco disputará el encuentro de mañana, ya que, todavía no se ha recuperado de la fuerte contusión que tiene en el muslo de su pierna izquierda. Medrán no podrá jugar debido a la famosa clausula del miedo impuesto por su club de origen en el contrato de la cesión. Vigaray ya se ha reincorporado al grupo y aunque la semana pasada sólo completó dos entrenamientos, esta semana está entrenando con normalidad.

Respecto al once, el técnico asturiano medita dar entrada a los hombres que vienen jugando habitualmente en la Liga Santander. A pesar de ello, se esperan algunos cambios en el once, como por ejemplo, la entrada de Sivera por Pacheco bajo palos. La defensa no variará en absoluto y volverán a jugar los mismos que jugaron frente al Leganés con el cambio de Ruben Duarte por Alexis. En el centro del campo, Dani Torres volverá a formar el doble pivote con un jugador que está de dulce como es Tomás Pina. Los costados serán dueños de Hernán Perez y Pedraza. A sí, el paraguayo volvería al once después de perderse el partido de Liga debido a una gripe que no le dejó entrenar con normalidad la semana pasada. Arriba, Munir y Guidetti volverán a intentar perforar la portería valencianista.

El título como una opción real

Por su parte, el Valencia afronta el partido con la misma ilusión que su rival. Tras el susto recibido en el partido de vuelta, los valencianistas son conscientes de que tendrán que hacer un partido perfecto para pasar de eliminatoria. Marcelino tiene claro que deben marcar al menos un gol para aspirar a conseguir el billete para las semifinales.

El conjunto valenciano llega al partido después de perder frente al Las Palmas en Gran Canaria. A pesar de adelantarse a través de Santi Mina, el equipo de Paco Jémez le dio la vuelta al partido con goles de Jonathan Viera y Calleri. Además, el equipo ché acabó el partido con dos jugadores menos debido a las expulsiones de Gabriel y Vezo. Ante este situación, Marcelino se queda con Garay para el partido ante el Real Madrid del fin de semana, ya que, no podrá contar con Vezo y Gabriel por que fueron expulsados. Frente al Alavés, sería lo más nomal que Marcelino echara mano de estos dos jugadores.

El entrenador del equipo valenciano no podra contar con varios jugadores de la plantilla para disputar el importante choque. No entran en la convocatoria por decisión técnica jugadores como Nacho Gil, Nacho Vidal y Ferran Torres quién ha recibido la llamada de la Selección española para disputar la Copa Atlántico en Canarias. A si las cosas, Marcelino no podrá contar con la estrella de la cantera valencianista.

Del mismo modo, tampoco serán de la partida por lesión jugadores como Carlos Soler, Jeison Murillo y Javi Jiménez. Aunque los dos primeros ya entrenan con el resto del grupo, todavía les falta ritmo de competición.

El once que presentará Marcelino se parecerá en casi su totalidad al que sacó hace una semana en Mestalla. Bajo palos estará Jaume Domenéch y la pareja de centrales la formarán Vezo y Gabriel. Garay está entre algodones y en teoría no saldrá de inicio ante el conjunto vitoriano. El lateral izquierdo sera Gayá mientras que el lateral derecho lo ocupará Montoya. Después, línea de cuatro formado por Guedes, Parejo, Kondogbia y Andreas Pereira. Arriba, dos estiletes como Zaza y Vietto que a buen seguro pondrán en apuros a la zaga albiazul.

El penúltimo escollo antes de la gran final

Ambos conjuntos persiguen un objetivo, que no es otro que colarse en semifinales. En teoría, el Valencia partía como favorito antes de disputar la eliminatoria pero el Deportivo Alavés no se arrugó y logró un resultado esperanzador. Aun así, los dos registran un recorrido diferente en esta competición.

El Deportivo Alavés, no ha ganado a lo largo su historia ningúna Copa del Rey. Aun así, es el actual subcampeón de la competición, ya que, cabe recordar que fue finalista el año pasado con el Barcelona. Un golazo de Theo Hernández no sirvió para poder alzar el primer trofeo en su historia y el club catalán se acabó proclamando campeón.

Del mismo modo, ha llegado a semifinales de la Copa del Rey cinco veces.

No es la primera vez que se ven las caras a estas alturas del torneo. En 1979 estos dos equipos también se cruzaron en unos cuartos de final de la Copa del Rey. El Valencia se impuso en Mendizorrota y en Mestalla. Al final, aquel equipo de Kempes, Saura y compañía acabó alzando el trofeo venciendo en la final al Real Madrid.

El Valencia tiene un recorrido más largo en esta competición. Cabe recordar que el conjunto ché es uno de los clubes con mayor solera del fútbol español. Tras una temporada de travesía por el desierto, ha vuelto a codearse con los conjuntos más potentes de La Liga. Ha sido campeón de la Copa del Rey siete veces y se ha quedado con la miel en los labios 10 veces.

Declaraciones de los entrenadores

Ambos entrenadores han ofrecido este martes la rueda de prensa previa al partido que disputarán mañana. Tanto Abelardo como Marcelino avisan de la importancia del choque y declaran estar muy ilusionados ante el choque de mañana.

El técnico asturiano no ha dado pistas sobre el posible once que planteará mañana para enfrentarse al Valencia CF: "Pondré a los mejores que crea para ganar mañana, no te puedo decir. Intentaré poner a los once mejores para intentar pasar la eliminatoria", ha declarado. Ha descartado definitivamente a Manu que no podrá estar y ha declarado que Hernán Perez ya está listo para disputar el encuentro.

"Mañana va ser un partido muy difícil, ya que, tenemos que ganar al tercer clasificado. Es un equipo que está haciendo una Liga extraordinaria, que nadie pensaba que iva a estar en esta posición a estas alturas y que está en un grandísimo estado de forma. Va ser un partido de mucho desgaste, de tener paciencia y yo creo que sería para nosotros muy importante hasta el tramo final de la partido seguir vivos en la eliminatoria", ha valorado. Además cree que para el Valencia la Copa del Rey es una opción de título real y Marcelino sacará su mejor once.

Por último ha valorado de una forma muy positiva la ilusión que se respira en la calle: "Mañana sabemos que va haber un ambientazo en el campo, que la gente está en la calle muy ilusionada con poder pasar a semifinales y nosotros también", ha confesado.

Por su parte, Marcelino García Toral, espera un partido muy difícil y tiene claro que tienen que marcar algún gol para poder pasar de ronda: "Esperamos un partido tremendamente complicado, es un rival que viene haciendo las cosas bien y es difícil hacerles un gol en su estadio, pero sabemos que nuestra intención es ganar y para ello hay que marcar goles. Tenemos confianza en hacerlo, porque en 11 de los 12 partidos que hemos jugado fuera de casa marcamos, llevamos 23 goles fuera de casa y eso nos transmite confianza. Si queremos pasar la eliminatoria tenemos que ir con la ambición de ganar y ello supone ir a marcar el gol", ha explicado.

A sí mismo, el técnico asturiano cree que el Alavés no variará mucho la idea de juego para el partido de mañana. Considera que jugarán al contra golpe como en el partido de ida con Guidetti y Hernán Perez buscando los espacios. Además, considera que hay algunos jugadores en el Alavés que están en su "mejor momento" de la temporada.

Por último, ha valorado que se enfrentan a un rival muy bien organizado que les exigirá al máximo: "Es obvio que el nivel de concentración debe ser máximo, el respeto al rival es absoluto, son un rival organizado, intenso y con muy buen contrataque, que nos va a exigir el máximo nivel para pasar la eliminatoria", ha subrayado.

Álvarez Izquierdo dirigirá el encuentro

Alfonso Javier Álvarez Izquierdo será el colegiado del encuentro. Nacido en Barcelona hace 45 años, es uno de los árbitros más veteranos de España. Pertenece al Comité de Árbitros de Cataluña.

Su debut en Primera División se produjo el 10 de septiembre de 2006. Antes de ser ascendido a la máxima categoría acumuló 5 temporadas en Segunda División.

A sí mismo, promedia 4,6 amarillas por partido y 0,25 rojas. A lo largo de su carrera profesional, no ha enseñado muchas rojas.

Este curso acumula 8 partidos en La Liga y 2 en Copa del Rey. Como dato curioso, Álvarez Izquierdo ha arbitrado un partido a cada uno pero contra el mismo rival, el Málaga CF. En ambos partidos mostró un total de 8 amarillas y ninguna roja.

Convocatorias

Deportivo Alavés: Abelardo Fernández no ha hecho pública la lista de convocados.

Valencia CF: Marcelino García Toral ha citado a los siguientes futbolistas para enfrentarse al Deportivo Alavés. Jaume, Neto; Montoya, Gabriel, Garay, Vezo, Gayá, Lato; Parejo, Maksimovic, Kondogbia, Coquelin, Andreas, Guedes; Santi Mina, Rodrigo, Zaza y Vietto.

