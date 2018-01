El debate: ¿debe ampliarse Mendizorroza?

Google Plus

Mendizorroza. | Foto: Deportivo Alavés.

Uno de los temas candentes en la parroquia babazorra es la posible ampliación de Mendizorroza, que llevaría un gasto al Deportivo Alavés de 25 millones de euros, además de obras para una grada que, finalmente, tendría un aforo final de 32.000 espectadores, lo que podría suponer beneficios para la entidad de Álava. La pregunta es: ¿debe ampliarse Mendizorroza?

La ampliación de Mendizorroza es necesaria (Aitor Pérez de Guereñu - @aitorguerenu)

En del Deportivo Alavés hay varios proyectos sobre la mesa. Probablemente el más importante sea el deportivo, la continuidad del equipo en Primera División, que es probablemente el que sostendrá todos los demás: la ampliación de Mendizorroza, la compra de los campos de Betoño, etc.

En el caso de la ampliación del estadio de Mendizorroza, es algo ya confirmado por el club. En la última junta general de accionistas llevada a cabo a finales de diciembre, se confirmó que la ampliación se llevará a cabo tanto si el equipo continúa en Primera como si baja a Segunda.

"El nuevo estadio tendrá un aforo de 32.000 espectadores"

Josean Querejeta, propietario mayoritario de las acciones del Alavés, apuesta por tener un club fuerte en Primera y que dentro de unos años pueda estar jugando competiciones europeas. Por ello quiere tener unas instalaciones adecuadas para estas lides, tanto en los campos de entrenamiento como en el estadio donde el Alavés juegue sus partidos como local.

Mendizorroza es un estadio viejo, construido en 1924, con diversas remodelaciones, la última importante en 1998, y que presenta bastantes carencias en comparación con otros estadios modernos.

En la presentación del proyecto, que tuvo lugar el año pasado, por estas fechas precisamente, el nuevo estadio fue comparado con el del Basilea (St. Jakob Park), el del Girondins de Burdeos (Matmut Atlantique) e incluso el del Deportivo de La Coruña (Riazor).

El actual estadio de Mendizorroza tiene capacidad para 19.840 espectadores, y el club tiene más de 15.000 socios, y tanto la temporada pasada como la actual, la asistencia media a Mendi ha sido de más de 18.000 espectadores.

Mendi barria. Foto: Deportivo Alaves.

El nuevo proyecto prevé un aforo de 32.000 espectadores. Además del claro incremento de aforo (un 60% más), el club adecuará las instalaciones a las exigencias de la UEFA e incrementará el número de bares y de servicios, además de mejorar el acceso para minusválidos e implementar lugares de recreo para niños. Todo ello conllevará una mejora sustancial con respecto al actual Mendizorroza y convertirá el estadio en algo más que un simple campo de fútbol, un lugar donde las familias puedan pasar el día de forma agradable con la excusa del fútbol, y así parecerse a la forma en la que se vive el fútbol en los estadios de Alemania e Inglaterra.

Esta ampliación tendrá un coste importante, que el Alavés asumirá en un 50%, mientras que el otro 50% recaerá en las arcas públicas, si aprueban el proyecto, que genera algunas dudas en algunos partidos políticos. Aún así, parece que se llevará a cabo, ya que generará un impacto económico muy importante para la ciudad de Vitoria.

Los ciudadanos de Vitoria apoyan por lo general el proyecto como se demostró con las más de 32.000 personas que visitaron el espacio Mendizorrotza de la calle Dato durante el año pasado. Además en una encuesta que hizo el club en redes sociales, los participantes eligieron “1921” para que la puerta 1 sea nombrada así en honor al año en que se fundó el Alavés.

La esencia de Mendizorroza debe perdurar en el tiempo (Mikel Zumalde - @ZumaldeMikel)

El humano, biológicamente, siempre ha sido ambicioso, durante toda su vida. Siempre ha querido ir a más, ya sea aumentando las ventas, produciendo más, o incluso invirtiendo para un proyecto a medio-largo plazo. Las apuestas, como casi todo en la vida, pueden salir bien o mal. Si el proyecto da la rentabilidad que se preveía, el propietario de esa inversión ganará mucho. De lo contrario, se puede crear una deuda y la crisis puede durar durante muchos años.

El máximo mandatario del Deportivo Alavés, Josean Querejeta, encarna a la perfección la figura de un hombre ambicioso. Así presentó el 16 de diciembre de 2016 su proyecto para ampliar Mendizorroza hasta los 32.000 espectadores. En el Baskonia también realizó el mismo proyecto ampliando el Buesa Arena hasta los 15.000 asientos. Debido a la constante y creciente evolución del equipo y con el objetivo de aumentar la masa social decidió reformar el recinto.

Tras pasar por algunas penurias y debido al ascenso y a la final de la Copa del Rey, la ilusión por el Alavés ha vuelto a Vitoria. Por esto y por la evolución del club, Josean Querejeta se ha planteado reformar Mendizorroza. La buena salud de la institución permite hacer este tipo de cosas y él está dispuesto a hacerlo. El campo vitoriano presenta buenas entradas jornada tras jornada y todo parece felicidad en torno al conjunto vitoriano. Sin embargo, la realidad es otra.

Hoy en día, a pesar del aumento del número de abonados, al club se le hace muy difícil llenar el feudo alavesista. Partido tras partido se puede ver a muchísima gente que entra al campo con invitaciones del club, es decir, por entradas regalados por el Alavés. El objetivo de llenar ya es de por sí complicado como para hacerlo cuando haya 32.000 asientos.

"Si la idea de la ampliación acaba siendo un hecho, Mendizorroza perderá su elegancia"

Además, la esencia que hoy mantiene Mendizorroza debe perdurar para siempre. Actualmente, el aspecto del campo vitoriano es espectacular, ya que muestra ser un espacio recogido y poblado. Se respira un ambiente de fútbol inmejorable y la hinchada arropa a los suyos sin parar. Si la idea de la ampliación acaba siendo un hecho, Mendizorrota perderá su elegancia. La misión de enseñar todo el campo lleno se presentará como un objetivo casi imposible.

El aspecto de Mendizorrotza en el partido frente al Leganés. Fotografía: Deportivo Alavés

Del mismo modo, es más que palpable que Querejeta no ha conseguido colmar todas sus expectativas con la ampliación del Buesa Arena. Es verdad que coliseo azulgrana es uno de los pabellones con una de las mayores asistencias de Europa y que registra unos aspectos formidables en los partidos de la Euroliga pero en la liga doméstica la asistencia se reduce considerablemente. Siempre se puede ver en los encuentros el último anillo prácticamente vacío. Si se llega a acometer la ampliación de Mendi, el club albiazul podría sufrir la misma situación en sus propias carnes. ¿Quién asegura que no volverá a pasar lo mismo?

Está claro que todavía no es más que un esbozo y que no se han cimentando aún las primeras piedras. Querejeta está ante un proyecto que tiene muchas incógnitas que resolver. El tiempo le dará la razón o le quitará, pero no cabe duda, que tiene tiempo para pensar en una idea de esta magnitud.