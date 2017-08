Guía VAVEL Albacete Balompié 2017/2018: un Albacete Balompié muy reforzado

Google Plus

Once inicial del Albacete Balompié en el partido amistoso disputado en Cartagena.// vía Twitter Albacete Balompié

Tras la marcha de Garrido, Skyline se hizo con la mayoría de acciones del Albacete Balompié, es por esto que ha sido un verano un tanto convulso en el club manchego. Tanto las llegadas como las salidas se han dilatado mucho en el tiempo debido a que los nuevos propietarios han tenido que pagar la deuda con Hacienda.



En el tema de las salidas hasta ahora solo Manu Miquel se ha desvinculado por completo del club, su destino ha sido el Jumilla. El resto de salidas han sido en forma de cesión, Fran Carnicer al Real Murcia, Iván Sánchez al Elche, Aketxe al Cartagena y Héctor Pizana al Guijuelo. Del año pasado no seguirán vistiendo la elástica manchega Mode Acosta y Noblejas, ya que no han sido renovados, y Héctor Hernández que estaba cedido por el Atlético de Madrid. Aún así más jugadores deberán abandonar la entidad manchega antes del cierre de mercado. La salida más sorprendente sin duda ha sido la del extremo Iván Sánchez, el cual llegó en el pasado mercado invernal y fue importantísimo para José Manuel Aira. Otra salida inesperada ha sido la de Carnicer aunque en el final de temporada perdió la confianza del técnico. El resto de salidas eran bastante previsibles, ya que son jugadores que no tuvieron demasiado protagonismo en el ascenso manchego.



Hasta diez incorporaciones ha hecho el equipo de José Manuel Aira en este mercado veraniego. Danny Carvajal, Quim Araujo y David Morillas fueron las únicas incorporaciones antes de la marcha de José Miguel Garrido. Hasta un mes tardarían en realizarse las primeras incorporaciones de la mano de Skyline. De una tacada llegaron Néstor Susaeta, Jon Erice, Chus Herrera y Jeremie Bela , de esta manera se empezaba a completar una plantilla a la que más tarde se incorporarían Esteban Saveljich, Bittolo y Fabián Espindola. El plantel aún no está cerrado y en palabras del director deportivo Nico Rodríguez llegarán como mínimo al club albaceteño un lateral derecho y un delantero. En resumen, fichajes contrastados y experimentados en la división de plata del fútbol español donde especialmente destacan Susaeta y Saveljich.



Así, a día de hoy la plantilla está formada por:



PORTERÍA

Tomeu Nadal: tras su espectacular temporada siendo clave en el ascenso, el mallorquín espera asentarse como guardameta titular en Segunda División.

Danny Carvajal: viene de la mano de Conejo para competirle el puesto a Tomeu y seguir con la tradición de buenos porteros costarricenses en el Alba.



LATERAL DERECHO

Álvaro Arroyo: fue uno de los mejores la temporada pasada siendo un seguro en defensa. De momento es el único lateral derecho puro de la plantilla.



LATERAL IZQUIERDO

David Morillas: tras descender con el UCAM la pasada campaña, buscará aportar su veteranía al flanco izquierdo manchego.

Mariano Bittolo: fue clave en la salvación del Córdoba. Se prodiga bien en ataque y tiene un gran saque de banda

Cristian Galas: tras perder la confianza de Aira en la segunda vuelta de la temporada pasada todo hace indicar que saldrá del club antes del cierre del mercado.

Diego Manzano: sale de una lesión de larga duración y parece que saldrá del club en las próximas semanas.



CENTRAL

Carlos Delgado: tuvo un gran final de temporada y fue uno de los capitanes del equipo.

Adri Gómez: es el capitán del equipo y tiene mucho margen de mejora.

Mickael Gaffoor: lo jugó prácticamente todo y fue pieza clave en el ascenso.

Chus Herrero: viene para aportar toda su experiencia y polivalencia.

Esteban Saveljich: en principio debe ser titular a pesar de no jugar demasiado en Levante.



MEDIOCENTRO

Rafa Gálvez: fue el jefe del centro del campo manchego la pasada campaña.

Jon Erice: tras ser despedido por el Real Oviedo tras un incidente con un aficionado buscará reivindicarse.

Quim Araujo: tras un gran año en el Valencia Mestalla se ha ganado el salto al fútbol profesional. Centrocampista de buen toque de balón.

Dani Rodríguez: será su primer año en el fútbol profesional tras ser una de las pieza claves en el once de Aira.

Marc Rovirola: en principio no tendrá ficha ya que tiene una lesión de larga duración.

Eloy Gila: el hombre del gol del ascenso parece que será un comodín para José Manuel Aira ya que puede jugar tanto en el centro como en la banda.

Lado: tras ser importante en el filial todo hace indicar que saldrá cedido.

Sergio Molina: llegó en el mercado invernal y apenas contó con minutos. Se le busca salida.

Álvaro García: sin duda, la promesa de la cantera del Alba, que alternará el primer equipo con el filial.



BANDA DERECHA

Josan: fue el mejor en la primera vuelta de la pasada temporada.

Álex: canterano que parece que saldrá cedido

Néstor Susaeta: tras su salida del Oviedo, donde ha sido pieza clave, buscará asentarse en este nuevo Alba. Especialista a balón parado.



BANDA IZQUIERDA

Jeremie Bela: jugador que viene de la Liga francesa. Rápido y con buen disparo.

José Fran: fue el mejor en el play-off de ascenso.



DELANTERA

Aridane: tras una gran primera vuelta se desinfló en la segunda. Jugador importantísimo para Aira.

Fabián Espíndola: fichaje sorprendente del que ves difícil saber su adaptación. Jugador con gran disparo.

Alfon: joven canterano que alternara el filial con el primer equipo.