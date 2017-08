Aira: "La estrategia nos ha penalizado"

Google Plus

José Manuel Aira dando instrucciones | FOTO realizada por Mateo Villalba para VAVEL

El debut del Albacete Balompié en casa no fue el deseado para la afición manchega. El "queso mecánico" cayó derrotado por un contundente cero a tres frente al Córdoba Club de Fútbol. No obstante, en la rueda de prensa posterior al encuentro, José Manuel Aira ha declarado que el resultado es "demasiado amplio para cómo ha sido el partido".

Además, Aira ha destacado que el partido ha estado "muy igualado" hasta que el Alba ha encajado el primer tanto en el ecuador de la primera mitad. "No habíamos sufrido y tuvimos ocasiones para ponernos por delante del marcador, aunque tras el gol encajado, entramos en una fase en la que no nos salía nada y acabamos la primera parte peor", ha terminado por añadir el técnico leonés en su particular valoración sobre los primeros 45 minutos.

"En el segundo gol había varios jugadores del en fuera de juego"

Aira también ha sido cuestionado por la polémica actuación del colegiado Pérez Pallas y ha determinado que en el segundo gol del conjunto blanquiverde "habia varios jugadores en fuera de juego". Sin embargo, ha defendido la decisión del colegiado gallego al no pitar penalti sobre Gálvez, ya que cree que "acierta en su decisión". Por último, el técnico berciano no ha dudado en añadir que los árbitros "unas veces te dan y otras te quitan".

Aira tiene claro lo que hay que reforzar

Además, los periodistas no han dudado en preguntar sobre los fichajes que suenan para el Albacete antes del cierre del mercado. "Tenemos claro las líneas que reforzar, pero ya lo sabíamos antes de la derrota", dejando entrever que aunque se hubiese logrado un resultado positivo, los fichajes se iban a producir de igual forma. Por último, Aira ha llamado a la calma determinando que el juego mostrado requiere "pases" y para ello se necesita "seguir trabajando".