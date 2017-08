Un buen Córdoba se impone a un Albacete sin ideas

Google Plus

MARCADOR: 0-3: 0-1, min 22, Edu Ramos. 0-2,min 59, Javi Galán. 0-3, min 95, Jovanovic.

Córdoba CF: Córdoba CF: Stevanovic, Josema, Joao Alfonso, Pinillos, Fernández, Caballero, Edu Ramos, Javi Lara(Aguza m. 89), Jona, Javi Galán( Jovanovic m.66), Jaime Romero( Alfaro m.75).

Llegaban al partido de la jornada 2 de la Liga123 tanto el Córdoba como el Albacete con la intención de conseguir la primera victoria de la temporada. El conjunto de José Manuel Aira salía con el mismo once que consiguió un empate en Granada, en el equipo de Oltra la principal novedad en el once era la entrada del ex del Alba Jona por Guardiola en la punta de ataque.

El encuentro comenzó de manera muy igualada por parte de ambos equipos, donde ninguno de los dos gozaba de llegadas al área rival. Sería tras una falta botada por Susaeta y una mala salida de Stevanovic cuando llegaría la primera ocasión del encuentro, pero finalmente el cabezazo de Aridane se marchaba muy desviado. La primera llegada con peligro del equipo cordobés fue tras un buen disparo de Caballero que obligaba a Tomeu a intervenir. En el minuto 20 y tras una gran jugada de Javi Galán, Jona pudo hacer el primero pero de nuevo se encontró con un gran Tomeu Nadal. Precisamente en el córner provocado por esa jugada Edu Ramos inauguraba el marcador tras un gran centro de Javi Lara. Tras el gol el Córdoba se replegó y le cedió el balón a un Albacete muy impreciso que fue incapaz de crear peligro en todo el partido. En el minuto 30, Jona estuvo cerca de hacer el segundo pero su cabezazo se marcho lamiendo el palo. Con la mínima ventaja cordobesista se llegaba al descanso.

Tras el descanso el partido seguía con el mismo guión un Albacete sin capacidad ofensiva y un Córdoba muy bien plantado en el terreno de juego. Un albaceteño como Jaime Romero estuvo a punto de hacer el segundo para el Córdoba tras un gran disparo que se fue por poco. Quien no perdonaría seria el canterano cordobesista Javi Galán ya que tras el saque de una falta de Javi Lara el balón golpeaba en los dos postes de la portería de Tomeu y quedaba franca para que Galán en claro fuera de juego hiciera el segundo. El gol le sentó muy mal al conjunto manchego, aunque tras la entrada de Quim Araujo mejoró algo el equipo de Aira. Lo más peligroso del Albacete en esta segunda parte seria un buen libre directo de Susaeta que se marchó cerca de la portería defendida por Stevanovic. En el tiempo de descuento y tras una buena contra dirigida por Jona, el debutante Jovanovic regateaba al Tomeu y ponía el tercero en el electrónico sin tiempo para más.

Tras esta victoria el Córdoba suma sus primeros tres puntos mientras que el Albacete se queda con único empate tras dos jornadas