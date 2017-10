Google Plus

CA Osasuna - Albacete Balompié: puntuaciones del Albacete, jornada 9 de Liga 1|2|3 | Foto: albacetebalompie.es

El Albacete Balompié ha padecido este jueves la primera derrota con Enrique Martín en el banquillo. No era una salida fácil, en el primer partido fuera de casa con el nuevo técnico tuvo que enfrentarse al actual líder de la competición.

Enrique Martín volvía al Sadar, la que fue su casa durante un tiempo. Rival conocido y que el técnico tenía estudiado, pero eso no fue suficiente. El Albacete consiguió hacerle cara en los primeros minutos del encuentro, pero no fue suficiente y el equipo pamplonés se llevó la victoria.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Enrique Martín

7| El técnico pamplonés supo leer muy bien al rival al que consiguió incomodar en los primeros minutos del partido. Donde puede que no estuviera acertado fue en los cambios. Los 3 cambios que llevó a cabo fueron en posiciones naturales en los que no arriesgó ni cambió el esquema.

Tomeu Nadal

7| El portero encajó tan solo un gol en el que no pudo hacer más y la suerte jugó en su contra. Ya se encargó de que la diferencia fuera mínima, tuvo que realizar varias estiradas en las que demostró el gran momento de buena forma que tiene. Sin duda, fue el mejor del equipo esta jornada.

C. Delgado

6| Buen partido en el que no destacó en defensa, aunque supo anular en un principio al ataque osasunista, aunque pudo hacer más para evitar el gol tras el rebote.

Saveljich

6| Buen partido del central argentino, aunque bajó el nivel en este partido, acostumbrado al gran nivel en el que ha rendido en los últimos encuentros.

Gaffoor

6| El jugador volvía a la titularidad de la que fue retirado tras el gol en propia hace dos jornadas. No destacó tampoco en defensa, aunque tuvo una actuación correcta.

Morillas

6| Buena actuación del defensa que fue importante en el ataque albacetista. Fue el creador de la ocasión de mayor peligro del equipo manchego cuando centró desde la banda izquierda un balón que remató Zozulia. Se le pudo ver gran parte del partido sacando el balón.

Perdomo

7| Por la otra banda también fue el encargado de sacar el balón desde atrás. Cuando el balón no pasaba por su banda subía apoyando al equipo. Fueron constante sus llegadas por la banda y destacó por su esfuerzo.

Susaeta

6| No fue el mejor partido del centrocampista. Creó peligro, aunque no pudo hacer valer su calidad ya que el equipo no ostentó durante mucho tiempo el balón, que es cuando más reluce el jugador.

Gálvez

6| El jugador no consiguió crear mucho peligro en el centro del campo, aunque no pudo lucirse, fue mero conector entre la defensa y el ataque.

Erice

6| Jon Erice estuvo bastante desaparecido durante el encuentro y se debió, en gran parte, a la buena presión llevada a cabo por el conjunto de Diego Martínez. Sin incidencia directa en el juego.

Espíndola

6| Junto a Zozulia fue el encargado de tirar del equipo en ataque. Tuvo varias ocasiones y supo aliarse con el ucraniano, aunque no fue suficiente para batir a Herrera.

Zozulia

7| El ucraniano tuvo la mejor ocasión para el Albacete con un cabezazo que rebotó en el larguero. La piedra angular en ataque, el delantero indiscutible, de él depende la calidad goleadora del equipo.

Héctor Hernández

6| Con su entrada en el terreno de juego por Espíndola le dio un aliento al Albacete, aunque insuficiente.

Dani Rodríguez

7| El mejor que rindió entrando desde el banquillo. Entró sustituyendo a Susaeta y comenzó a crear ocasiones fue el encargado de intentar abatir a Herrera en el tramo final del partido. Tuvo varias ocasiones, pero el portero las desbarató.

De la Hoz

5| Entró en el terreno de juego sustituyendo a Erice a 20 minutos del final del partido. No tuvo tiempo de lucirse y su aportación fue insuficiente.