Enrique Martín: "Tengo clara la variante de Dani Rodríguez"

Enrique Martín durante un partido de la temporada// vía J. Mondejar (VAVEL España)

Enrique Martín ha comunicado en la sala de prensa las bajas para el próximo partido del Albacete:"Están entrenando pero Pelayo, Josan, Aridane no estarán mañana. Bela sí va concentrado. Dani Rodríguez no jugará por sanción. Bela no creemos que esté para ser titular, tiene que trabajar más".

Preguntado por la SD Huesca, el técnico analizaba así la trayectoria del equipo aragonés: "El Huesca está haciendo una temporada interesante, es un club que, al margen de la clasificación, es un ejemplo de cómo hacer las cosas y como las gestionan. Conozco mucho a su gente y sé como gestionan todo; es un ejemplo a seguir. No pierden los papeles y no cometen incongruencias. Es como el Eibar y van creciendo poco a poco, sin perder el norte. Pero en Segunda puedes ganarle a cualquiera, y con el apoyo de la afición espero sacar los tres puntos”.

De los jugadores más importantes del conjunto oscense, el técnico de Campanas aclaró que"Melero ya lo conozco del Castilla, Ponferradina y ha crecido muchísimo. Tiene billete para jugar en Primera. A Cucho si hubiese tenido una buena bolsa lo hubiera comprado. Pero nosotros tenemos ilusión y ganas, tenemos que combatirlo mañana”.“Es un equipo equilibrado y ordenado, está muy bien trabajado. Queremos tener ese equilibrio que tienen ellos, y ahora mismo están ahí arriba. Tienen buena pinta pero a un partido podemos ganarle a cualquiera”.

Sobre el sustituto de Dani Rodríguez el ex técnico de Osasuna comentó "tengo claro la variante de Dani Rodríguez, tengo una suerte bárbara y haga lo que haga acertaré. La disposición de la plantilla es súper buena. Conozco a todos y he tenido bastante fortuna”.

De la idea de juego del Albacete Balompié, Martín dijo que "buscamos ser fuertes atrás e interesantes arriba. Nos está faltando un poco de acierto, pero insistiremos porque esto es una maratón. Veremos donde estamos en navidades”