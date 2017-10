Albacete Balompié - SD Huesca, puntuaciones de 12ª jornada de la Liga 1,2,3

Google Plus

Albacete Balompié - SD Huesca, puntuaciones de la jornada 12 de segunda división// vía J. Mondejar (VAVEL España)

Resultado injusto el cosechado por el equipo de Enrique Martín Monreal, al que sólo la falta de fortuna de cara a gol le privó de hacerse con la victoria.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Enrique Martín Monreal

6- Gran planteamiento inicial del técnico navarro que supo anular por completo al conjunto aragones. Martín no acertó con los cambios en la segunda mitad, ya que, el equipo fue a menos en la fase final del partido.

Tomeu Nadal

7- Muy poco trabajo para el meta mallorquín. Tomeu estuvo seguro en las pocas llegadas de la SD Huesca. El jugador de Manacor dejó por segundo partido consecutivo la portería a cero.

Álvaro Arroyo

7- Sin duda el mejor partido del lateral madrileño en lo que llevamos de temporada. Arroyo estuvo excelente en defensa, y en ataque estuvo más participativo de lo normal, llegando varias veces a línea de fondo. El ex del Getafe se ha hecho con el carril derecho del equipo blanco.

Saveljich

8- Gran partido de nuevo del montenegrino que estuvo impecable al corte y supo darle claridad a la salida de balón del Albacete. Saveljich esta demostrando una gran regularidad en lo que va de temporada.

Gaffoor

9- El central francés fue uno de los mejores del partido siendo un muro infranqueable para los delanteros oscenses. El ex del Mirandés, que fue cuestionado tras su fallo frente al Numancia, esta demostrando ser un gran central para la categoría.

Chus Herrero

7- Partido serio del defensor aragonés que se está haciendo con un hueco en el once de Enrique Martín. El ex del Llagostera dio una gran asistencia que Bittolo no supo aprovechar.

Mariano Bittolo

6- El jugador argentino no estuvo al nivel de León en la faceta ofensiva, pero estuvo muy serio en defensa. Erró una clara ocasión en la segunda mitad.

Jon Erice

7- El ex del Oviedo va mejorando partido a partido. El jugador navarro supo repartir el juego mejor que en otros encuentros.

César de la Hoz

5- El jugador cedido por el Betis no tuvo su mejor partido. El cántabro fallo demasiados pases fáciles en el centro del campo. Defensivamente de la Hoz estuvo correcto.

Néstor Susaeta

8- El mediocampista vasco demostró su gran calidad a balón parado, lanzando dos faltas directas y estrellando ambas en los postes de la portería defendida por Alex Remiro. El ex del Oviedo también estuvo más participativo en la creación del juego en el centro del campo.

Fabián Espindola

N. S.- El jugador argentino apenas pudo participar en el partido debido a una lesión sufrida en la primera parte.

Román Zozulia

9- Gran partido, una vez más, del delantero ucraniano que volvió loca a la defensa oscense y que provocó innumerables faltas. El ex del Betis también hizo un gran trabajo realizando una gran presión en la salida de balón del Huesca.

Jeremie Bela

6- El extremo francés entró en la primera parte sustituyendo al lesionado Espindola. El ex del Dijon no estuvo al nivel que puede dar, en parte debido a que volvía tras lesión. Cuando conectó con el balón fue capaz de crear mucho peligro.

David Morillas

6- Entró por Bittolo en los últimos quince minutos. El jugador murciano estuvo correcto en defensa, pero no se pródigo demasiado en ataque.

Héctor Hernández

N. S.- Solo estuvo cinco minutos en el terreno de juego tras sustituir a Roman Zozulia.