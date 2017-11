Bíttolo: “Esperemos que sí esté para jugar"

“Esperemos que sí esté para jugar": Bíttolo | Foto: J. Mondéjar

En esa última jornada, en el partido contra el Huesca, el jugador del Albacete Balompié, Bíttolo sufrió un choque con su compañero Zozulia. Tras el golpe tuvo que ser sustituido por Morillas. Al terminar el encuentro que acabó con empate a cero el jugador tuvo que recibir diez puntos en su pene.

El jugador cree que se sobrevaloró lo ocurrido: “Estoy muy bien. Ya mejor. Creo que se dio una magnitud mayor a mi lesión de lo que fue. Algo simple, no tan grave. Me anestesiaron, me cosieron. Al principio me dolió el golpe, después fue más impresión que otra cosa”.

“Se nota un equipo que tiene más actitud"

También comentó la actualidad el equipo. Con la llegada hace unas jornadas del nuevo técnico Enrique Martín, comienzan a verse los resultados. El argentino destacó: “Se nota un equipo que tiene más actitud. Presiona más arriba". Transmitió que el equipo sentía la necesidad de “salir de la situación”, para ello, “tenía que estar a tope”. Ya en un apartado más táctico comentó: “Se exige una presión alta. Mucho recorrido por bandas. Todos corren mucho. Todos presionan mucho. Y eso hace que mejoremos todos”. Con vistas al futuro del conjunto comentó que “falta un camino larguísimo”. Para conseguir el objetivo el equipo tiene que ir “poco a poco”.

En cuanto al siguiente partido contra el Rayo Vallecano el jugador cree que estará para jugar. Debido a la gran plantilla con la que cuenta el Albacete y las exigencias de Enrique Martín, ha comentado que “los jugadores tienen que estar al 100 por 100” para poder salir a jugar el encuentro. Y analizó la situación del rival que “viene ganando, en un buen momento”. Terminó explicando que para vencerlo el equipo tiene que jugar como hasta ahora y “tratar de conseguir la victoria”.