A Vallecas sin Zozulya

Zozulya disputando un partido con el Alba | Foto: J,Mondéjar para VAVEL

El Albacete Balompié ha hecho oficial la lista de los 18 convocados por Enrique Martín para el partido que se disputa mañana a partir de las 16:00 horas en el Estadio de Vallecas ante el Rayo Vallecano, un equipo muy duro contra el que el Alba tendrá díficil conseguir algo positivo, y más con la ausencia de su delantero más en forma: Roman Zozulya.

Enrique Martín ha dado la sorpresa de la no inclusión del delantero ucraniano para medirse al conjunto madrileño. Tras unos entrenamientos totalmente rutinarios y normales para el ariete, el técnico de Campanas ha decidido que Zozulya no viaje con el equipo. Desde la ciudad manchega, los aficionados y los medios de comunicación ya se hacen eco de esta noticia y no cabe duda que ha sido la gran sorpresa de la semana.

La ausencia de Zozulya, un motivo político

Sin embargo, la ausencia del delantero ucraniano no parece estar motivada por razones deportivas sino por motivos personales y políticos. En lo deportivo, Roman Zozulya ha sido titular en todos los encuentros desde que llegó y es el delantero más en forma del conjunto manchego.

A pesar de esto, al ariete de Kiev "le marcó" mucho su paso por el Rayo Vallecano, primer equipo en el que estuvo en España. Su enfrentamiento con la afición rayista debido a sus ideales políticos, que eran totalmente contrarios a gran parte del sector vallecano, hizo que Zozulya viviera un auténtico calvario en Madrid. Es por ello, que no resulta descabellado que Roman Zozulya haya decidido no viajar con su equipo a Vallecas y evitar así, males mayores.

José Fran y Josan vuelven a la convocatoria

Entre otras novedades en la lista de convocados de Enrique Martín, destacan la vuelta de Josan y José Fan tras ver el anterior encuentro desde la grada y la ausencia de Bittolo, el gran damnificado de la jornada pasada y que fue noticia porque le tuvieron que dar diez puntos en el pene. Asimismo, el conjunto manchego tendrá atacantes suficientes para suplir la baja de Zozulya en Vallecas con todas las garantías.