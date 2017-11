Rafa Gálvez : "Lo importante es que el trabajo sale"

Jornada 4 Albacete - Lugo | Foto: J. Mondéjar VAVEL

Gálvez retornaba en la jornada decimotercera al once inicial tras tres jornadas sin ser parte de este y dos jornadas sin tener ni tan siquiera minutos. Lo hacía con una clarísima ocasión en la primera parte , en la que remataba de cabeza dando en el palo. Hablaba así de sus oportunidades, “He tenido este año dos palos. El año pasado entraban y este no. No me preocupa en exceso. Lo importante es que el trabajo sale. Lo importante es el grupo”. El jugador cordobés daba por bueno el empate del sábado y decía que “Todo lo que sea puntuar en campos difíciles como Vallecas es bueno. Debemos hacer bueno el empate. Sólo nos vale la victoria el sábado”.

Trabajo, competitividad, compromiso y esfuerzo

Denotan las palabras de Rafa Gálvez la determinación con la que encaran el partido del sábado contra el Almería, un rival directo que llega en una racha totalmente distinta a la del Albacete, pues cosecha 7 jornadas sin ganar y tres derrotas consecutivas. Aún así Gálvez ve en el Almería un equipo que “tiene jugadores con mucha calidad. Tiene nivel para estar arriba. Es un equipo competitivo” Aunque no olvidaba que “lo más importante es nuestro trabajo, nuestra competitividad, nuestro compromiso y nuestro esfuerzo”, explicaba, “Tenemos que sacarlo adelante. Jugamos ante un rival directo”.

“Necesitamos a nuestra gente y su apoyo para conseguir la victoria”.

También tenía palabras para la afición, a la que hacía un llamamiento para que siguieran arropando al equipo como ya se noto en el partido contra el Huesca, con el foco de animación en gol sur y en general un mejor ambiente. “Necesitamos a nuestra gente y su apoyo para conseguir la victoria”.

Para acabar su charla ante los medios comentaba la importancia de abandonar los puestos de descenso “Es importante sumar cada semana. Lo importante es aspirar alto; ser ambicioso y estar arriba al final. Es un camino muy largo”.