Enrique Martín: "El 747 sigue volando"

Enrique Martín en el encuentro ante el Almería | Foto: J. Mondéjar - VAVEL

El Albacete cosechó una importante victoria frente a un rival directo como el Almería gracias a los tantos de Dani Rodríguez y Roman Zozulya y ya se encuentra a tres puntos de la zona de descenso. Tras el triunfo, Enrique Martín salió a rueda de prensa con optimismo. "Jugamos mejor desde que no pensamos. Hay que pensar lo justo", manifestó el navarro en referencia al techo que puede tener el equipo manchego en la Liga 1|2|3.

Además, añadió que "esto es un camino largo y podíamos ganar, perder o empatar. Hemos ganado y eso viene a constatar el gran trabajo que está haciendo absolutamente toda la plantilla", dejando clara su satisfacción con la actuación de sus jugadores. Enrique Martín ha contagiado a todo el equipo con la intensidad y la ilusión que le caracteriza y eso se palpó también en el ambiente en el Carlos Belmonte, con una afición especialmente animada en el día de ayer. "La afición cada vez se anima más y hay que llenar el estadio como sea, así el Albacete podría lograr cosas importantes", declaró el técnico navarro ante los medios.

"A mis jugadores les pido que no piensen"

Respecto al encuentro en sí, Enrique Martín aseguró que "el 2-0 te da un plus y a ellos les frena. Nos vinimos arriba y hemos visto detalles de los jugadores porque tienen ganas de soltarse". Cuestionado por cómo ha cambiado el equipo con su llegada, el técnico navarro comentó que "los jugadores tienen que dejar fluir su talento y todo lo que tienen dentro. Pensar mucho es malo, hay que pensar lo justo".

Por último, Enrique Martín hizo muestra, una vez más, de su ambición como entrenador del Albacete. "Yo sólo miro hacia arriba. No me gusta mirar hacia abajo. La segunda parte de la liga va a ser emocionante. Se pueden hacer cosas interesantes”, afirmó de manera convincente el entrenador navarro. Sin embargo, para ello se antoja indispensable el apoyo de la afición y así lo hizo saber Enrique Martín. "Invito a la afición a que acuda al estadio. No me puedo ir de aquí sin ver el Carlos Belmonte lleno", afirmó el técnico de Campanas.