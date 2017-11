Susaeta:"En casa siempre es bueno ganar"// vía J. Mondejar (VAVEL España)

Del próximo partido en liga, el ex del Oviedo indicó que “Albacete y Sporting son clubes con solera. Será atractivo para todo el mundo. La gente se está enganchando poco a poco, vamos en una buena dinámica y esperamos brindarle el triunfo”. "Son 3 puntos como cualquiera, pero en casa siempre es bueno ganar. En casa siempre hay que ganar y tenemos que refrendarlo. La situación se está mejorando mucho y ganarle al Sporting sería un subidón”. "Nos centramos en nosotros y no en el rival. Vamos de abajo hacia arriba y ellos al contrario, pero nos centramos en nosotros mismos”.

Preguntado por el "morbo" de enfrentarse al Sporting siendo ex del Oviedo, el mediocampista vasco contestó que "no será especial para mí, respeto mucho al Sporting”, resaltó. “El otro día tuve poco mérito por el gol, pero tuvimos la fortuna de que acabase en gol. Arroyo asistió y Roman marcó. Hace unas semanas disparé al palo y no sirvió de nada, el otro día no disparé bien y surtió efecto”, comentó de sus acciones a balón parado.

Cuestionado por la presencia de Tomeu Nadal y sobre si podrá jugar o no, dijo que “le he visto con una máscara pero no sé cómo irán los plazos, pero tengo claro que salga quien salga lo hará bien. Si es Tomeu, pues Tomeu lo hará muy bien con una máscara o lo que tenga que ponerse. El compromiso de todo el mundo es indudable y hará lo que tenga que hacer para jugar. Y a quien le toque jugar, igual. El compromiso es total”.

Preguntado por la igual de segunda el dorsal catorce del Albacete decía que" Claro en Segunda no hay nada. A veces se mete la pata. Jornada tras jornada vemos cosas dispares, espero que nosotros consigamos llegar a nuestra meta. El proyecto del Alba es ilusionante y ambicioso, espero poder conseguir el objetivo. Desde la llegada de Martín solo hemos perdido un partido, es difícil y creo que dice mucho de nosotros. Espero que en diez jornadas podamos hablar de cotas más altas”.