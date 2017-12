Anuario VAVEL Albacete Balompié 2017: la esperanza ucraniana

Google Plus

Anuario VAVEL Albacete Balompié 2017: sin rumbo | Foto: J. Mondéjar

El Albacete Balompié fue el equipo más goleador de Segunda división B, el equipo consiguió esto gracias a dos delanteros. En los playoffs el equipo se vio necesitado de gol.

Aridane | Foto: albacetebalompie.es

Aridane fue el delantero más utilizado la temporada 2016/17. El delantero fue 31 veces titular. Con 16 goles fue junto a Héctor Hernández uno de los máximos goleadores del conjunto. En la temporada 2017/18 solo jugó en un partido los 90 minutos y aún no ha conseguido anotar un gol. Aquejado por las lesiones, desde la llegada de Zozulia ha sido eclipsado por el ucraniano. Fue uno de los vértices principales del equipo en Segunda B.

Héctor Hernández | Foto: albacetebalompie.es

El delantero que acompañó gran parte de la temporada 2016/17 a Aridane fue Héctor Hérnández; volvió al equipo a en verano en forma de cesión. Con 26 partidos como titular fue el máximo goleador del equipo la temporada pasada con un total de 20 tantos. A pesar de no anotar ningún gol en los playoffs; fue decisivo a la hora de ganar partidos el curso anterior. En la temporada 2017/18 ha conseguido tan solo un gol. No está siendo muy certero de cara a puerta y se escasez de gol fue uno de las preocupaciones a principio de temporada, donde también sufrió varias lesiones.

El que más minutos disputó en la delantera después de Aridane y Héctor Hernández fue José Fran. A pesar de su titularidad a lo largo de casi toda la temporada, fue suplente durante los primeros meses de 2017, aunque volvió a reaparecer en playoffs para anotar el gol clave en el empate contra el Atlético Baleares.

José Fran | Foto: albacetebalompie.es

No se caracterizó por sus goles, solo consiguió anotar cinco en toda la temporada pasada incluyendo uno en la Copa del Rey. Este curso está teniendo poca relevancia, solo ha conseguido aparecer en cuatro partidos y sin conseguir nada importante de cara a portería.

Aketxe | Foto: albacetebalompie.es

El delantero vasco Aketxe jugó la temporada 2016/17 en el Albacete Balompié. Este verano fue cedido al FC Cartagena. Con 837 minutos jugados tan solo consiguió anotar un gol en liga regular, dos tantos en copa y una diana contra el Atlético Baleares. Este último gol le permitió al equipo seguir en el playoff de ascenso. A pesar de la importancia del último tanto, su temporada fue pésima. Como recambio de Aridane no consiguió aportar goles para desatascar los partidos.

Josan fue una de las piezas claves durante la temporada pasada. Uno de los jugadores más utilizados por Aira. Este curso ha caído relegado a un segundo plano donde solo ha jugado los primeros partidos de la temporada.

Los recién llegados

La temporada 2017/18 ha sido una montaña rusa para el Queso Mecánico. Al comienzo del curso el equipo necesitó un total de cinco jornadas para anotar el primer tanto. el gol no conseguía llegar y esto se arreglaría gracias a la llegada de Zozulia. A pesar del juego del ucraniano, el equipo sigue necesitando otro delantero que le acompañe.

Espíndola | Foto: albacetebalompie.es

Espíndola ha llegado esta temporada 2017/ 18 desde el Necaxa mejicano. El argentino no ha conseguido aún anotar ningún gol con el Albacete Balompié. Aunque haya jugado cuatro partidos de titular todavía no ha disputado un partido completo. Se espera más del jugador esta temporada que parece que no ha terminado de adaptarse al equipo.

BBela | Foto: albacetebalompie.es

El francés Bela es una de las novedades que llegaron esta nueva temporada. Jugador desequilibrante aporta más en juego que en goles. Aunque sus dos tantos en Copa del Rey permitieron que los aficionados soñaran con una posible remontada contra el CD Osasuna que al final no llegó. Jugador rápido, ágil y con mucho desborde.

Zozulia | Foto: albacetebalompie.es

Zozulia ha sido el delantero estrella de la temporada 2017/18. Desde su llegada en septiembre ha sido un imprescindible en el cuadro manchego. Uno de los jugadores que ha conseguido tirar del equipo este curso para que no caiga en el descenso. Sus goles son de relevancia y es el que más aporta en el juego ofensivo. Sin lugar a dudas, uno de los jugadores más importantes de la plantilla. Un jugador de garra y lucha, el ucraniano es el que más suerte ha tenido de cara a portería este año.