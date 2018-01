Saveljich: "Tenemos que mirar hacia arriba y alejarnos de la zona peligrosa"

Google Plus

Saveljich en el duelo ante el Córdoba / Foto: J. Mondéjar - VAVEL

La Ciudad Deportiva Andrés Iniesta ha sido el lugar dónde, en la mañana del miércoles, el internacional montenegrino ha atendido a la prensa, tratando temas como la primera vuelta, los objetivos del Alba de cara a la segunda mitad de temporada, el próximo encuentro y también habló sobre lo ocurrido este pasado fin de semana frente al CD Tenerife.

Enrique Martín perdió el domingo su imbatibilidad en el Carlos Belmonte ante el conjunto canario. El técnico de Campanas habló de esa derrota como un síntoma de exceso de confianza, y el defensa central del conjunto manchego, opinó lo mismo: “Pecamos de ingenuidad, de confiarnos, realmente en el partido no se veía que se nos pudiese hacer un gol”.

No sólo comentó ese aspecto, pues habló de los dos goles del Tenerife y las situaciones en las que se produjeron. “A mi entender no fueron errores, sí que el penalti y el primer gol…Viéndolo desde dentro, no era un partido que uno pensaba que se podía perder. Sirve para darnos cuenta de que los partidos duran 95 minutos y que hay que seguir intensos siempre, vayamos ganando, con uno o dos más, da igual”, declaró Saveljich.

Con la primera vuelta concluida, el argentino comentó el balance que hace sobre ella: “El balance es totalmente positivo a mi modo de entender. Esperaba hacer entre 25 y 30 puntos y lo hemos conseguido. Lo veo muy positivo. Tenemos que mirar hacia arriba y alejarnos cuanto antes de la zona peligrosa”.

Sobre lo que hay que hacer de ahora en adelante en la inminente segunda vuelta, explicó: “El objetivo es sumar, sea un empate o victoria. Y los últimos 10 partidos tratar de estar cerca de la zona de playoff para poder entrar, que es lo que todos queremos. Ningún jugador sueña con salvarse del descenso, quiere ir más allá”.

El próximo rival del conjunto manchego será el Granada CF, un rival que viene de primera y que tiene como objetivo volver a la máxima categoría. “Los dos equipos somos diferentes. Hemos hecho un recorrido largo y diferente. Trataremos ambos con nuestras ideas de hacer nuestro partido”, relató Saveljich.

Por último, habló de recuperar “el fortín” del Carlos Belmonte: “Volver a ganar es importante porque nos hemos hecho fuertes en casa y es ese el punto de partida para poder estar arriba. El Belmonte tiene que ser un fortín”.