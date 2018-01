Jérémie Bela: "Me siento mejor después del partido que hice"

Google Plus

Jérémie Bela en rueda de prensa | Foto: J.Mondéjar para VAVEL

En la derrota del Albacete frente al Tenerife hubo un futbolista del conjunto manchego que destacó por encima del resto: Jérémie Bela. Cuajó una de sus mejores actuaciones como futbolista en el plano individual, anotando el gol de los blancos y llevando prácticamente todo el peso ofensivo del conjunto dirigido por Enrique Martín. Precisamente el francés ha sido el encargado de atender a los medios en la mañana de hoy tras la finalización del entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta.

"El gol me ha dado confianza y me siento bien"

Respecto al nivel de juego mostrado por el extremo galo, Bela ha destacado sentirse mejor que hace unas semanas. "El gol me ha dado confianza y me siento bien después del partido que hice a nivel individual", ha afirmado el delantero francés. Sin embargo, tampoco ha querido olvidar los momentos malos que estaba atravesando hace tan solo unos días. "Antes de Navidad, estaba viviendo un momento personal difícil y quizás no estaba concentrado al 100% en el fútbol, también tenía problemas en el tobillo", ha confesado.

Cuestionado por el resultado adverso que obtuvo el Alba en el Carlos Belmonte, que no perdía desde hace tres meses, Bela no ha dudado en afirmar que fue un error dejar escapar los tres puntos frente al Tenerife. "Con un jugador menos para ellos, normalmente, teníamos que haber metido otro gol y haber defendido más juntos. Cuando un equipo pierde a un jugador, ese equipo recoge fuerza. Y nosotros inconscientemente, nos relajamos", ha destacado de forma contundente el extremo francés.

Jérémie Bela habla en el campo

Tras la derrota en el primero de los dos partidos que jugará el Alba en el Belmonte de forma consecutiva, Bela es consciente de la importancia que supone vencer al Granada el próximo domingo y ha destacado que "el equipo ya trabaja en conseguir los tres puntos". Por último, el futbolista francés ha querido hacer referencia a su relación con Enrique Martín y ha dejado claro que no existe ningún problema entre ambos. "Me hace sentir en cada entrenamiento que puedo dar más. Yo sé que puedo marcar más goles. Es en el campo donde se demuestra sí se puede jugar más o menos", ha sentenciado.