Enrique Martín: "No me inquietan las bajas" // Foto: J. Mondéjar (VAVEL España )

El míster del Alba, Enrique Martín, señalaba hoy que para el domingo no estará Héctor, por lesión, ni Pelayo ni Adri. Y tampoco el sancionado Zozulia.

Sobre la principal baja que tendrá el técnico este domingo ante el Granada, espetó Martín que “no me inquietan las bajas. La de Zozulia, todos conocemos el trayecto, pero siempre decimos lo mismo. Aridane junto con Bela jugarán de inicio. Hay que dejar un margen, pero esa es la idea desde el inicio. Todos somos importantes, nadie imprescindible. Son momentos complicados para todos los equipos de la categoría y confío en todos los integrantes de la plantilla”, dijo.

Los futbolistas son personas y todos tenemos nuestras miserias, hay veces que no se ve desde el aficionado y no ve más que lo que ocurre en el verde. Jeremie ha tenido sus historias, tanto con el tobillo como a nivel personal. Ahora está en un momento bueno, me alegro por él. El domingo hizo un partido muy completo y esperamos tenerlo a tope” relató el preparador blanco de un Bela que parece haber atravesado algunos problemas personales.

Sobre el rival del domingo decía "El Granada está hecho para ascender pero también tiene dificultades para ganar los partidos, como todos en Segunda".

Preguntado por como ha sentado la derrota frente al Tenerife decía que "otros días hemos tenido errores que no nos han penalizado pero el otro día sí nos penalizaron".

Cuestionado por las posibles salidas de algunos jugadores el técnico de Campanas indicaba "Personalmente no estoy pendiente de que se vaya nadie ni de que venga nadie, sólo del trabajo del día a día". "A los jugadores les expliqué la situación y ya veremos qué pasa", decía sobre el mercado de invierno. "Rovirola se está recuperando de la lesión y cada vez entrena más con nosotros. Lo importante ahora es que se ponga bien".