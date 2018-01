Enrique Martín: "Da igual contra quien juguemos, es una competición muy igualada"

Enrique Martín en un encuentro del Albacete / Foto: J. Mondéjar - VAVEL

El técnico de Campanas ha realizado esta mañana las declaraciones previas al partido que enfrentará a Córdoba y Albacete Balompié el próximo sábado a las 18.00 de la tarde. En ellas, Enrique Martín ha analizado la incorporación de Gorosito, la situación actual del Córdoba y ha hablado también sobre su sanción.

La principal novedad en la convocatoria de la entidad manchega la protagoniza la vuelta de Roman Zozulia, tras haber faltado al anterior choque por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, Pelayo por lesión y Adri, Quim Araújo y Héctor no viajarán a la ciudad andaluza.

Tampoco viajará la nueva incorporación del club, Gorosito, sobre el cuál el míster ha dicho lo siguiente: “Ha entrenado dos días, no sería coherente llevarlo. Tiene que entrenar más y conocer mejor a sus compañeros”.

El ex entrenador de Osasuna también habló sobre cómo llega al encuentro el conjunto andaluz. Pero a pesar de que no están atravesando su mejor momento, Enrique Martín no se confía. “Somos conscientes que cada fin de semana nos enfrentamos a un equipo que tiene sus circunstancias. Uno trata de que esas cosas no le influyan a la hora de jugar”, declaró el de Campanas, y añadió: “Tenemos que continuar en este dinámica, compitiendo con la intensidad que lo estamos haciendo”.

También fue preguntado por si la superioridad del conjunto blanco en la tabla podría dar al Alba la ventaja en el partido, pero Enrique contestó lo siguiente: “Cada domingo podemos ver que la clasificación no dice nada cuando se juega el partido, ayer mismo el Nástic ganó a Osasuna en Navarra. Da igual contra quién juegues, es una competición muy igualada. En su último partido en casa, el Córdoba ganó 5-0 al Reus, lo que reafirma que tiene grandes profesionales”.

Por último, la rueda de prensa concluyó con las palabras del técnico sobre su sanción. “Son dos partidos, al final los comités tienen que impartir justicia y sancionar, me arrepiento de haber sobrepasado la línea y no volverá a ocurrir”, declaró Enrique.