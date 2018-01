Córdoba CF - Albacete Balompié: puntuaciones del Albacete, jornada 23 de Liga 1|2|3

Google Plus

Rafa Gálvez en el encuentro de ida frente al Córdoba | Foto: J.Mondéjar para VAVEL

El Albacete Balompié volvió a la senda de la derrota frente a un rival directo, el Córdoba. Los de Enrique Martín cayeron derrotados por la mínima gracias a un tanto magistral de Sergi Guardiola tras un error defensivo de la zaga albaceteña. Tras el gol encajado, el Alba buscó el empate pero la falta de puntería de sus delanteros le privó de sacar algo positivo del feudo andaluz.

Así las cosas, y tras la derrota de hoy, el conjunto manchego sigue a siete puntos del descenso con un partido más que el Barca B, equipo que marca la salvación. Sin embargo, la victoria del Córdoba hace que los andaluces vuelvan a soñar con la permanencia, un hecho muy meritorio por la situación institucional que envuelve al conjunto cordobés.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Enrique Martín

4|El técnico navarro, hoy en la grada por sanción, no tuvo su mejor día en El Arcángel. Tardó demasiado en hacer los cambios y los futbolistas de refresco no aportaron nada al desarrollo del encuentro. Además, sorprendió a muchos aficionados dando entrada en el once titular a jugadores poco habituales como De la Hoz, Rafa Gálvez o Nili Perdomo. Jornada para olvidar de Enrique Martín.

Tomeu Nadal

6| El guardameta mallorquín estuvo correcto, como acostumbra siempre cuando defiende la meta de los manchegos. Tomeu dio muestras una vez más de seguridad y en el gol de Sergi Guardiola, poco pudo hacer ante la forma magistral de definir por parte del futbolista manacorí.

Nili Perdomo

6| El lateral derecho canario estuvo correcto en su labor como defensor, aunque no se incorporó demasiado al ataque como acostumbra siempre que salta al terreno de juego. Si bien es cierto que hizo una buena actuación en el plano defensivo, el Alba echó en falta sus centros laterales en el día de hoy.

Esteban Saveljich

7|El central montenegrino, una vez más, fue el mejor zaguero del conjunto manchego. Se pierda o se gane, lo cierto es que Saveljich nunca "le pierde la cara" al encuentro y siempre destaca por encima de sus compañeros. Imperial al corte tanto por abajo como en el juego aéreo. Central de garantías para cualquier equipo de la Liga 1|2|3

Mickael Gaffoor

4|El central francés mostró un nivel aceptable en el cómputo general del encuentro, pero un error suyo a la hora de recular propició el desmarque a la espalda de Jovanovic y su posterior asistencia a Sergi Guardiola, el autor del tanto cordobés. Sin embargo, destacar que ante estas situaciones Gaffoor nunca "se esconde" y jugó los últimos minutos con el hombro lesionado.

Chus Herrero

4| El veterano defensor tampoco tuvo su mejor día y es que, la velocidad de los atacantes del conjunto andaluz penalizó mucho a Chus Herrero, que precisamente no destaca por su rapidez. Jovanovic le volvió loco y por alto tampoco estuvo acertado. Partido algo deficiente por parte del central de los manchegos.

Bíttolo

4| No fue el mejor día para el defensor argentino. Mariano Bíttolo estuvo totalmente desaparecido en las labores defensivas del equipo, algo que propició un enfrentamiento directo entre Jovanovic y Chus Herrero, mucho más lento que el delantero del Córdoba. Además, Bíttolo se incorporó muchas veces al ataque pero la mayoría de ellas acababan en un centro deficiente que no lograba rematar la ofensiva albaceteña.

César De la Hoz

6| Partido más que correcto para un futbolista que no ha entrado mucho en juego desde que comenzó el campeonato. El centrocampista cántabro destacó tener una buena salida de balón e intentó achicar todos los espacios posibles en el centro del campo para que el Córdoba no circulase fácil el esférico. Además, el arbitro le anuló lo que hubiese un gran gol tras considerar una falta previa cometida por Rafa Gálvez a la salida de un córner.

Dani Rodríguez

7| Partido muy completo del mediocentro más en forma de la plantilla actualmente. Lo hizo todo bien: creó, atacó, ayudo en labores defensivas... no se le puede pedir más. Precisamente por eso, Enrique Martín se vio obligado a cambiarlo en el minuto 72, pues el futbolista gallego hizo un esfuerzo físico brutal. Gran encuentro de Dani Rodríguez en El Arcángel.

Rafa Gálvez

5| En muchos momentos del encuentro, al centrocampista cordobés se le vio algo lento a la hora de realizar las labores defensivas pertinentes. La poca continuidad que está teniendo esta temporada en las filas del Albacete ha afectado a Gálvez más de lo que se presuponía. Sin embargo, realizó un partido correcto gracias a su poderío aéreo y a su despliegue físico, pero no estuvo a la altura de sus otros dos compañeros en el centro del campo.

Roman Zozulia

6| El delantero ucraniano volvía a la titularidad tras cumplir su partido de sanción frente al Granada, y el equipo lo notó. A pesar de que no logró hacer gol como acostumbra, fue un incordio para los dos centrales y ganó casi todos los duelos aéreos, algo a destacar teniendo en cuenta su envergadura. Sin embargo, el juego del equipo no acompañó y tampoco tuvo ocasiones claras para lograr empatar el encuentro.

Jérémie Bela

7| El atacante francés ha dado un paso al frente tras el toque de atención de Enrique Martín y en los últimos partidos está siendo el mejor de los delanteros. Incisivo, con desborde y con rapidez, está llevando todo el peso ofensivo del conjunto manchego. En El Arcángel realizó grandes acciones individuales que no logró culminar con ningún tanto, pero tras su marcha del terreno de juego, el Alba lo notó y no volvió a crear verdadero peligro a la zaga cordobesa.

Susaeta

6| El centrocampista vasco salió de refresco y reactivó el centro del campo albaceteño. Néstor Susaeta demostró porque debe ser titular, y es que su excelente golpeo a balón parado y sus centros laterales pusieron en peligro en más de una ocasión a la zaga del Córdoba. Indispensable en el once titular del Albacete.

Carlos Acuña

S.C.| El ariete paragüayo debutó con el Albacete en liga, pero no gozó de minutos suficientes como para ofrecer una valoración.

Aridane

S.C.| El ariete canario disputó apenas quince minutos, tiempo insuficiente para juzgar su actuación en el terreno de juego.