César de la Hoz: "El equipo está en buena dinámica"

Google Plus

César de la Hoz en sala de prensa | Foto: Web Albacete Balompié

El Albacete Balompié no pudo sacar nada positivo de su visita a Córdoba la pasada jornada, pero el conjunto manchego dio la cara y, a juicio de la plantilla, el equipo mereció más en El Arcángel. En esta misma línea, César de la Hoz ha calificado como injusta. " La derrota a mi juicio no fue justa. Es de esos días en los que el balón no quiere entrar", ha afirmado el centrocampista cántabro en sala de prensa.

"Es complicado encadenar victorias"

Para el futbolista de Orejo, la competitividad de la liga no ha permitido al conjunto blanco encadenar una racha de victorias, aunque también destacó que el equipo esta en un buen momento. "Es complicado encadenar victorias. El equipo está en buena dinámica y llegará el momento en el que consigamos dos o tres victorias seguidas", ha afirmado César de la Hoz.

Sin embargo, de la Hoz es consciente de que el equipo tiene que pasar página y se tiene que centrar en el encuentro frente al Alcorcón que se disputará el próximo sábado en el Carlos Belmonte. "Rindiendo como lo estamos haciendo, la afición se va a acabar enganchando. Cuando vienen al Belmonte disfrutan, porque ven que el equipo tiene garra, ilusión, va a por todas. El club también hace buenas iniciativas", ha destacado César de la Hoz respecto al apoyo de la afición cuando juegan en casa.

Por último, cuestionado por el momento del conjunto madrileño en la competición, el mediocentro cántabro ha destacado que "la AD Alcorcón vendrá con la moral alta tras la victoria ante el Cádiz". Sin embargo, César de la Hoz confía en lograr el triunfo en el Carlos Belmonte. "El partido es súper importante. Tenemos que dar un pasito más. Va a ser partido muy competido, pero estamos en una buena dinámica", ha afirmado César de la Hoz.