El Arse ganó una nueva final | Foto: Tyc Sports

Arsenal está viviendo el mejor momento de este campeonato, consiguiendo victorias muy importantes que le está permitiendo quedarse en la máxima categoría del fútbol argentino. El conjunto de Sarandí pasito a pasito va consiguiendo el único objetivo que es salvarse y volver a jugar una nueva temporada.

Un siete de mayo, Arsenal recibía a Olimpo en el Julio Humberto Grondona, el encuentro no se disputó normalmente debido a que se jugó bajo una intensa tormenta de agua que con el pasar de los minutos perjudicó al campo de juego. Pero el árbitro del encuentro cuando quiso salir disputar el segundo tiempo, decidió junto a sus ayudantes y capitanes de cada equipo no jugar los segundos 45 minutos ya que la pelota no giraba.

Luego de 25 días, se completó el partido más esperado y fue nomas la victoria para el Arse que fue mejor y mereció los tres puntos. El complemento se jugó en dos tiempo de 22 y 23 minutos. La primera parte fue bastante aburrida, porque ninguno de los dos pudo romper el cero. Pero en la segunda parte, el defensor, Marcos Curado convirtió el único gol a los 18 minutos dándole el mejor triunfo ante un rival directo como es Olimpo.

Pasaron los minutos y Arsenal defendió la ventaja hasta que el tiempo culminó y otra victoria se quedó en el Julio Humberto Grondona que estaba con mucho público a pesar del día entre semana, ningún hincha se lo perdió.

Con esta victoria, Arsenal llegó a los 20 puntos, dos menos que Belgrano de Córdoba, se mantiene en la última posición, pero en la tabla de promedios, se encuentra afuera en el vigésimo quinto lugar con 1098. En la próxima fecha visitará al Pirata.

Mientras que Olimpo de Bahía Blanca con esta derrota se encuentra en el décimo octavo lugar con 30 puntos. Pero en la zona del descenso directo, se encuentra en el vigésimo sexto lugar con 1,076 de promedio.

El gol del Arse