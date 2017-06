Se baila al ritmo del Arse

Google Plus

Una victoria a lo Arsenal, con mucho huevo, garra y corazón en un momento complicado pero que de a poco el barco va tomando un rumbo a favor con victorias muy importantes como la de esta tarde en la ciudad de Córdoba ante Belgrano por 2-1. El Arse se puso en ventaja con gol de Leonardo Rolón. Mariano Barbieri empató para el Pirata. Pero Federico Milo le dio una victoria muy importante al conjunto de Sarandí

El desarrollo de los primeros 45 minutos fueron bastante buenos, porque ambos equipos intentaron hacerse dueño del balón y de las situaciones de peligro, pero tanto el Arse y Belgrano no pudieron marcar la diferencia en el marcador.

En el complemento, el transcurso del partido fue muy distinto, porque el Arse en el amanecer del encuentro, a los ochos minutos, Juan Brunetta dio un pase para Federico Milo que quedó posicionado dentro del área grande y decidió dar un pase al medio para que entre solo Leonardo Rolón y convierta el 1-0 parcial.

Pero la repuesta de Belgrano no se hizo esperar y dos minutos más tarde, Barbieri quedó mano a mano con Pablo Santillo y cuando definió el ex Arsenal no le pegó bien pero aun así le sirvió para engañar al arquero y puso el 1-1.

A los 16 minutos, Juan Brunetta recibió un pase en la banda izquierda, encaró para su perfil derecho y le pegó al arco, pero el balón se estrelló en un defensa y se dirigió para los pies de Federico Milo y el volante hizo la famosa ruleta cambiando de pies y no dudò, le pegó con zurda y la clavó al palo más lejano de Lucas Acosta, convirtiendo un golazo en pocas palabras.

Desde ese momento el Arse, jugó mejor, se hizo dueño del balón y de las situaciones de peligro. Mientras que Belgrano tuvo muy pocas ideas para poder acercarse al arco de Pablo Santillo.

Los minutos pasaron y la victoria se la llevó Arsenal con toda justicia por lo hecho en el segundo tiempo. Un triunfo muy importante para seguir soñando en quedarse en Primera y no depender del promedio.

Con esta victoria, Arsenal llega a los 23 puntos, superando y dejando en la última posición a Belgrano con 22 unidades. En la próxima fecha el conjunto de Sarandí recibirá en el Julio Humberto Grondona a Godoy Cruz. Mientras que el Pirata visitará a Estudiantes de la Plata.