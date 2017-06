Grondona: "El resultado fue justo"

Google Plus

Foto: TyC Sports

Ganó y respira. El Arse consiguió un triunfazo en Córdoba con goles de Rolón y Milo y se aleja de la zona de descenso a tres fechas del final. Sin dudas los de Grondona se despertaron y empezaron a sumar de a tres. Hoy Quilmes, su principal rival, se encuentra en zona de descenso a ocho puntos pero con un partido menos.

Luego de la victoria 2-1 ante Belgrano, el técnico de Arsenal ratificó: "Fue justo porque tuvimos más situaciones de gol que ellos”.

Con respecto al desarrollo del encuentro, el director técnico dijo: ”Hemos ganado con justicia, fue un partido apretado pero en líneas generales ganamos bien. Arrancamos mal, injustificadamente, pero tenía la certeza que lo íbamos a superar".

Por otra parte aseguró que, de los equipos que están peleando por mantener la categoría, son “lejos el que mejor juega “.

A modo de cierre, el ex DT de la Selección Sub 20 afirmó: "Se está convirtiendo lo que no se convertía en el inicio, y eso es bueno, nos faltaba hacer el gol y por suerte venimos convirtiendo seguido. Tendríamos que tener cuatro o cinco puntos más, pero nacimos para sufrir”.

Con este resultado, Arsenal encuentra un respiro de cara a lo que queda. Más allá del traspié por Copa Argentina, el Viaducto sumó doce de los últimos quince puntos que se jugaron.

A tres fechas del final, al Arse le queda jugar ante Godoy Cruz de local, Quilmes de visitante, en un duelo que será muy caliente, y por último Tigre, que por el momento está sin técnico debido a la salida de Facundo Sava.