Ernesto Valverde: "Es un partido que nos interesa especialmente". | Foto: VAVEL

Después de haber perdido contra el Betis, el partido que se celebra esta noche a las 20:45 en San Mamés contra el Celta es esencial para los proyectos del Athletic en Europa. Los leones tendrán que conseguir los puntos que no lograron sacar lejos de Bilbao. Valverde asegura que ganar se convierte en deber, en este encuentro. “Es un partido que nos interesa especialmente” determinaba.

El entrenador comenzó informando que, jugando ambos equipos normalmente los jueves, es un poco extraño hacerlo un lunes. Sin embargo, “nos interesa este partido por el rival que es, que en los últimos años está yendo hacia arriba” aseguró. A pesar de ello, el ex futbolista espera un partido típico de los últimos tiempos; un partido muy disputado en el que lleven la iniciativa al igual que el Athletic pero que realmente el rival no la lleve. “Es un equipo que parece que puede hacerse con el juego cinco o diez minutos pero siempre está repartido y no hay dominador claro. Es un equipo que juega en Europa y eso se nota”, destaca del Celta.

"De lo que se trata siempre es de sumar, cuantos más puntos mejor” reconocía el técnico rojiblanco. El Athletic-Celta será un duelo de estilos muy similares entre dos grupos que lucharán por conseguir los puntos que necesitan para seguir adelante. Además, ambos equipos tienen los mismos inconvenientes para conseguir triunfar en el campo de juego lejos de sus casas.

“Los duelos individuales” serán importantes ya que “en el uno contra uno son agresivos” comunicó Txingurri. Deberán tener cuidado de entrada puesto que el Celta intenta siempre anticiparse con los buenos jugadores centrocampistas y delanteros de calidad que poseen.

“Tenemos que hacer valer el factor campo”, garantizaba Valverde recordando el último encuentro con el Celta donde “sufrimos mucho pese a que se quedaron con 10”. El Athletic se hace fuerte jugando en su campo y debe tener eso en mente para lograr sacarlo adelante. “Ahora me preocupa lo de casa porque fuera ya será el año que viene”, declaró Valverde.

Convocatoria

El Athletic se enfrentará al Celta de Vigo con prácticamente toda su plantilla. Exceptuando las bajas del sancionado Laporte y del lesionado De Marcos, a pesar de que este va mejorando y esperan contar con él después de Navidad y Ager Aketxe quien “ha empezado a hacer más cosas con nosotros aunque aún con reservas”, confirma el entrenador.

Podrían darse tres cambios en la lucha contra el Celta: la incorporación de Lekue en el lateral derecho, Etxeita en el centro de la retaguardia o Vesga en la sala de máquinas. Asimismo, el equipo de Vigo jugará con la ausencia de uno de sus pesos pesados, Orellana, a pesar de colocar a jugadores como Aspas, Bongonda y Guidetti en su línea más adelantada. El Athletic, por su parte, dispone una vez más del mejor escenario para mantenerse en la lucha europea.