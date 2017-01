De Marcos: "Al nuevo año le pido salud para todos"

Google Plus

Foto: Ricardo Larreina (UGS Vision).

El trabajo no entiende de vacaciones en Lezama. Los pupilos de Valverde han vuelto al trabajo para preparar el encuentro de Copa del Rey del próximo jueves que disputarán ante el actual campeón, el Fútbol Club Barcelona, en San Mamés. Así mismo, la competición ordinaria regresa tras el habitual parón navideño el próximo domingo para acoger en La Catedral un nuevo derbi vasco ante el Deportivo Alavés.

Óscar De Marcos ha comparecido ante los periodistas para analizar la actualidad bilbaína. El jugador rojiblanco ha comenzado por comentar el estado de su lesión: "Hay que ir con precaución. Estoy contento porque he empezado a correr y tengo muchas ganas. No hay plazos porque ha sido complicado, pero esperemos que esta semana sea la definitiva. En mi cabeza siempre he tenido la idea de volver pronto".

"Tengo ganas de jugar para volver a disfrutar"

Seguidamente, el centrocampista ha explicado como ha vivido el tiempo de lesión apartado del equipo: "Nunca había tenido una lesión tan larga. Ha sido duro ver los partidos desde la grada, cuesta más y te pones más nervioso. Creo que he valorado lo que he tenido durante todos estos años. Ahora que estoy fuera tengo ganas de jugar para volver a disfrutar. Ojalá pueda seguir mucho tiempo sin lesiones".

Centrándose en los próximos compromisos del equipo, De Marcos ha calificado los próximos dos meses de "muy duros", ya que el equipo "disputa tres competiciones". Sin embargo, el rojiblanco mantiene "la misma ilusión que todos los años" y afirma que para ser campeones tienen "obligación de eliminar al Barça".

"Para ganar al Barça tenemos que mejorar cosas nuestras y analizar nuestros fallos"

A cerca del propio Fútbol Club Barcelona, al que el Athletic Club se enfrentará el jueves en San Mamés, De Marcos ha confesado que están analizando detenidamente al cuadro de Luis Enrique: "Todo el mundo conoce muy bien al Barcelona y sin embargo siempre es difícil. Tenemos que mejorar cosas nuestras y viene muy bien analizar nuestros fallos. Ayuda verlo en pantalla para mejorar y repetir las cosas buenas. Tenemos que tener claro como les hemos hecho daño para afrontar el siguiente partido".

Para finalizar la rueda de prensa, el de Laguardia ha mostrado sus mejores deseos para el año 2017: "Al nuevo año le pido salud para todos. En el tema deportivo intentar mejorar y dar el máximo, con eso ira todo bien", sentenció.