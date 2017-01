F.C. Barcelona - Athletic Club: fecha y hora confirmadas

Google Plus

Eneko Bóveda peleando un balón ante Neymar | Vía: laliga.es

Los de Ernesto Valverde aterrizarán en Barcelona para medirse a los 'blaugranas' en la vigesimoprimera jornada de la Liga Santander. El próximo sábado, 4 de febrero, a las 16:15 horas los dos equipos saldrán al terreno de juego para conseguir los tres puntos.

Los rojiblancos hasta el momento suman tres victorias y dos derrotas en las últimas 5 jornadas. Además, el 3-0 en San Mamés del pasado 22 de diciembre ante el Racing de Santander, dio el pase a los 'leones' para pasar de ronda en la Copa del Rey y medirse, también, al F.C. Barcelona este 5 de enero en la Catedral.

Por su parte, los de Luis Enrique han sumado 9 puntos en las últimas 5 jornadas. Empatando ante el Málaga, la Real Sociedad y el Real Madrid, y venciendo a Osasuna y al Espanyol. Los 'culés' han conseguido 34 puntos hasta el momento, frente a los 26 del Athletic Club.

Además, tanto el Athletic como el Barça han disputado partidos europeos y los dos han pasado de ronda cada uno en su respectiva competición. El Athletic se medirá el próximo 16 de febrero al chipriota Apoel de Nicosia para la Europa League, mientras que el Barcelona jugará contra el francés PSG en la Champions League.

Tres en uno

Ambos equipos se medirán entre sí en un total de 3 partidos en un mes. El próximo 5 de enero, noche de reyes, el F.C. Barcelona aterriza en Bilbao para disputar la ida de los octavos de final de la Copa del Rey a partir de las 21:15 horas.

Los reyes de copas acompañan a los reyes magos en una noche mágica. Los dos conjuntos vuelven a cruzarse en su competición, y esta vez no se trata de la final. Será la sexta vez que jugarán en contra en los últimos diez años. Los niños no quieren regalos, y los reyes magos no tendrán que recorrer las jugueterías ya que la demanda esta vez está en un buen resultado en los octavos de final de la Copa del Rey.