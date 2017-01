Valverde: “Necesitamos conectarnos en la Liga”

Google Plus

Ernesto Valverde en sala de prensa. | UGS Vision.

El Athletic se encuentra en su semana fantástica, tras la victoria por 2-1 frente al Barcelona en Copa, los leones afrontan tres partidos en seis días, con la clara intención de conseguir los máximos puntos posibles en Liga, y pasar la eliminatoria copera. El primer escollo, el Alavés. El técnico del Athletic, Ernesto Valverde, ha hablado en sala de prensa del choque frente al conjunto de Vitoria.

Para comenzar, el técnico analiza el estado del equipo: “Es verdad que el partido del otro día fue un partido muy intenso y todavía hoy acusábamos el cansancio, pero bueno, normalmente entrenamos hoy a la tarde, pero hemos entrenado esta mañana para tener 24 horas de preparación para el partido y todavía estábamos un poco justos, vamos a ver mañana el equipo que presentamos, será de garantías para intentar ganar, porque necesitamos conectarnos a la Liga, tenemos este segundo partido consecutivo en casa y queremos sumar tres puntos.”

Al ser preguntado por la convocatoria, Valverde ha hablado de las bajas de su equipo, empezando por Lekue: “Tiene molestias en la parte posterior del muslo, algo parecido a lo que le pasó el día de Las Palmas que no fue un problema excesivo de siete-diez días, y claro, no está recuperado, veremos la semana que viene.” Continuó con Beñat: “Está para los 90 minutos. Contábamos con que en uno de los dos partidos pudiera estar de inicio, no estuvo el otro día, esperamos que este mañana”. Y finalizó con Yeray: “Para nosotros, para él y su familia las noticias fueron muy buenas. Queremos que se vaya incorporando poco a poco, porque vamos un poco justos en esa línea”.

Destacó también el buen papel de Iturraspe y San José en el choque frente al Barcelona: “Hombre, desde luego si es importante para nosotros el conseguir que en la zona del centro del campo tengamos jugadores que se nos sumen y que puedan ayudarnos. Iturraspe estaba entrando menos, pero lo solventaron con buena nota.”

Ya sobre el partido contra el Alavés, el técnico analiza: “El partido de mañana no tiene nada que ver con el del Barcelona. El Barcelona te viene y el Alavés a veces te viene y a veces no, es muy distinto. Espero al Alavés que estamos viendo esta temporada, es un equipo que confía mucho en sus posibilidades, con orden defensivo y saliendo muy rápido y con confianza al ataque. Suelen y hacer presión alta y sobretodo es un equipo que consigue resultados ante rivales importantes fuera de casa y confían en lo que hacen. No creo que el Alavés sea un equipo que deje jugadores descolgados, tendremos que estar atentos a las vigilancias pero el Alavés es un equipo solidario, y luego se despliegan muy bien”.

Por último, se toma con humor el hecho de que solo se hayan escapado cuatro puntos en San Mamés esta temporada: “No creo que estemos en la situación de decir que estamos bien en casa, porque el último partido frente al Celta lo ganamos de aquella manera. En casa tenemos empuje y nos falta juego, si tenemos eso, con nuestra gente, será más sencillo.”