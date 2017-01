Ziganda: “Debemos aspirar a jugar mejor”

Google Plus

Ziganda en la rueda de prensa tras el partido | Fotografía: Athletic Club

Contundente victoria del Bilbao Athletic sobre el Zamudio, farolillo rojo de este grupo II de la Segunda División B española. El equipo de Ziganda se ha deshecho de los dirigidos por Gorka Rueda por un contundente 5-0 gracias a los tantos de Olaetxea, Bengoa y Villalibre, gran protagonista con su triplete. De esta forma, los cachorros permanecen en la tercera plaza con 34 puntos, dos menos que Toledo y seis de diferencia respecto al líder, el Albacete, precisamente el siguiente rival de los rojiblancos. Sobre ese partido, el de la jornada 21 y Villalibre ha hablado el técnico navarro tras el encuentro.

"No hemos jugado bien y no hemos sido capaces de imponer nuestro ritmo"

En un resumen inicial, Ziganda está convencido de que “el resultado es más abultado de lo que ha sido el desarrollo del encuentro”, algo que indica claramente el nivel exigencia del técnico del filial. Crítico con el primer tiempo, no estaba satisfecho ni con el juego ni con el posicionamiento de su equipo sobre el césped: “No hemos jugado bien y no hemos sido capaces de imponer nuestro ritmo o nuestro estilo. Nos hemos precipitado en la salida”. Justifica la ventaja con la que se han marchado al descanso gracias al gol de Villalibre como una acción aislada en la que han aprovechado la oportunidad. Por otro lado, y valorando los segundos cuarenta y cinco minutos, Ziganda cree que el 2-0 ha sido clave para la relajación de sus jugadores: “En el segundo tiempo hemos estado un poco mejor. A raíz del 2-0 nos hemos tranquilizado, hemos jugado más cómodos y hemos aprovechado nuestra superioridad física. En cuanto a juego no ha habido diferencia”.

Esa diferencia de la que habla el técnico navarro viene dada porque el Zamudio tuvo que jugar la Copa Federación entre semana, un esfuerzo al que no se vio sometido el filial del Athletic Club: “Habían jugado el miércoles y lo han notado. Hemos llegado con más tranquilidad y confianza y hemos podido hacer así este resultado. Los jugadores se van contentos para casa”. No obstante, vuelve a recalcar que “hay que aspirar a jugar mejor”.

En cuanto a la posición en la tabla, Ziganda ve un gran elemento diferenciador en la plantilla de un año para otro. Consciente de que son “diferentes hornadas de jugadores”, está convencido de que “como grupo funcionan de maravilla”. Dentro de ese grupo hay un nombre que destaca por encima de los demás, Asier Villalibre. El de Gernika, que ya ha debutado con el primer equipo, parece estar por encima del nivel de una categoría que recupera el Bilbao Athletic tras su paso por Segunda División durante el curso 2015/2016. De él, su técnico destaca su “poderío y potencia cuerpo a cuerpo”, aunque le insta a mejorar aún muchas cualidades: “Como entrenadores tenemos que trabajar muchos aspectos técnicos, tácticos y de comprensión de juego. Está llevando una buena evolución y esperemos que cuanto más mejore más preparado esté”.

"Estamos encantados de que los chavales vayan viendo el primer equipo"

Undabarrena y Unai Simón han sido los otros dos nombres propios de la rueda de prensa. El primero va entrando poco a poco en el equipo, y es que ha tenido mala suerte con las lesiones a lo largo de la temporada: “Ha estado enfermo. Empezó a entrar en diciembre a finales de primera vuelta y le queremos meter poco a poco. Tuvo una distensión de ligamento y no pudo jugar en Toledo. Por eso le hemos metido media hora”. En cuanto al segundo, ahora convocado con el primer equipo por la lesión de Kepa Arrizabalaga, tiene claro que no es un problema para él: “Estamos encantados de que los chavales vayan dando pasos, vayan viendo el primer equipo y estamos preparados para ello. Tenemos la ventaja de que se va uno y entra otro. Gente no nos falta”.

Tras estos tres puntos piensan ya en el Albacete, el líder de la categoría que muestra partido tras partido estar por encima del resto de rivales. Ziganda ya ha dejado claro que son conscientes en el vestuario de Lezama que los castellano-manchegos “son el mejor equipo del grupo” y espera que esto sirva de estímulo a sus jugadores para hacerles frente en el deseo de seguir recortando puntos con la parte alta de la tabla.