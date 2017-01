Reparto de puntos ante el conflicto de intereses

¿Qué puede suceder en un partido en el que nadie quiere ganar pero tampoco pueden perder? Que empaten. Pues eso es lo que sucedió en el enfrentamiento entre Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid de la jornada 19ª de la Liga Santander, o lo que es lo mismo, la última jornada de la primera vuelta de la competición. Una primera vuelta tras la que ambos terminan separados por seis puntos y tres puestos en la clasificación a la espera de que finalice de forma íntegra la jornada. Tras el empate a dos en el luminoso de San Mamés, se pudo reconocer el gran esfuerzo y las carencias de ambos equipos.

Por un lado, los de Ernesto Valverde llegaban con dos bajas significativas a las que no pudieron hacer frente. Aduriz y Beñat son imprescindibles cuando están sobre el campo, pero insustituibles cuando se presentan en la grada. El donostiarra, por el momento, no tiene recambios de garantías y en esas anduvieron Raúl García y Williams durante los primeros minutos de un encuentro en el que cambiaron de posición para ver dónde rendía más cada uno. Finalmente, y como era de esperar, el navarro acabó en punta mientras que el canterano fue un gran dolor de cabeza para Filipe Luís. Menos preocupante fue la ausencia de Beñat, pues un Iturraspe sublime, acompañado por un San José de notable alto, hicieron olvidar la labor de corte del natural de Igorre. De la creación ya se ocupó Muniain, un futbolista que, como se ha venido viendo a lo largo de la temporada, rinde mucho más por el centro que en la banda.

En cuanto a los de Simeone, se puede destacar ese punto y final a la racha de imbatibilidad que había durado tres partidos ligueros. Con un once con menos novedades que el de los bilbaínos, el argentino dejaba todo el poderío atacante a una tripleta formada por Griezmann, Gameiro y Carrasco, quienes fueron puñales en la línea defensiva local. Rápidos y dinámicos, crearon verdaderos problemas a una zaga que, de uno de esos movimientos, tuvo que sacar el balón de la red por primera vez.

Un centro cerrado de Koke dejó el primer gol para el Atlético de Madrid

Y es que el primer tanto no tardó en llegar. Es más, muchos de los asistentes a La Catedral no pudieron ver el gol de Koke en el minuto dos de encuentro. El madrileño centró desde la banda izquierda con su pierna derecha poniendo un balón cerrado al que no llega Griezmann. Lo que sí hizo el galo fue despistar a un Gorka Iraizoz que, una vez más, no estuvo acertado en su reacción. Pronto se ponía por debajo un conjunto que tuvo que remar a contracorriente para darle la vuelta al marcador.

El resurgir del león

Apoyados por la afición, llegó el despertar bilbaíno. Poco a poco los de Valverde se hacían con una posesión que aprovechaban para encerrar a su rival en esta jornada. Con poco juego interior y más corazón que fútbol, lograron a duras penas inquietar a un Moyá que, cuando de verdad tuvo que intervenir, fue al cuarto de hora tras un duro disparo de Raúl García desde la frontal. El guardameta sólo pudo despejar a córner dejando entrever las dudas que le asaltaron a lo largo de toda la tarde. Dudas que, por otro lado, poca importancia tuvieron en el gol de Lekue que supuso el empate.

Por la derecha, banda que más utilizó el conjunto de San Mamés, se fraguó una bonita jugada entre Óscar De Marcos, quien regresaba al once inicial, y Williams. Éste último terminó pasando a un Íñigo Lekue que se encontraba en la frontal decidido a disparar. Después de controlar bien y regatear, sacó un gran disparo que tocó con violencia las redes de la portería colchonera. Se situaba el empate a uno a tres minutos del final de una primera parte que tuvo más brega, disputa e intensidad que fútbol.

De Marcos celebra su gol | Fotografía: La Liga

Óscar De Marcos anotó de cabeza tras un gran pase de Raúl García

Sin cambios, ni en los jugadores ni en el estilo de juego, comenzó un segundo tiempo que pronto siguió un guión inverso al de los primeros cuarenta y cinco minutos. Si antes había sido el Athletic el último en encontrar la portería rival, ahora iba a ser el que desequilibrara la balanza hacia el lado local. De nuevo, una buena jugada por la banda diestra que comienza con una gran recepción de Bóveda, terminaba en la cabeza de un Óscar De Marcos que recordó a aquel todocampista que se movía a su antojo bajo las órdenes de Marcelo Bielsa. Iturraspe, que recibió el balón del central, y Raúl García, que fue quien centró desde la línea de cal, fueron los otros protagonistas de un gol que, además de consumar la remontada, iba a dar paso a los mejores minutos de los vizcaínos.

Unos buenos minutos en los que Simeone, absorto en la banda, solo pudo realizar sustituciones. A la hora de encuentro dio entrada a Fernando Torres por Gabi en un deseo de mandar arriba a su equipo. Apenas cinco minutos más tarde, y ante el buen despliegue de los locales, se vio obligado a sustituir a Gameiro y Carrasco para probar suerte con Correa y Gaitán. El belga, de los más incisivos, se marchó tras poner el susto en el cuerpo de los aficionados que se habían dado cita en San Mamés ejecutando bien una falta directa que se desvió poco de la meta defendida por Gorka Iraizoz.

Iturraspe acabó renqueante tras una fea caída

Fue en esa falta donde dio el susto Iturraspe, posiblemente, el mejor hombre del Athletic Club sobre el césped. El de Abadiño se retorció de una forma poco halagüeña su rodilla derecha, algo que le obligó a ser atendido por los médicos y, aunque volvió al terreno de juego, terminó siendo sustituido en los minutos finales por Mikel Rico. Estos parones, que beneficiaban a los de Valverde, no enturbiaron un gran momento de juego que terminó con otra falta de atención defensiva que provocó el empate en el marcador.

Los despistes dieron vida al Atlético

Al borde del minuto 80 de partido, Griezmann recibe en el borde del área teniendo vía libre para poder ajustar su disparo al palo derecho de la meta defendida por Gorka Iraizoz. Laporte, primer hombre en taparle, apenas puede poner en aprietos a su compatriota, quien parece tener un idilio especial con un campo que pudo haber coreado su nombre. A la desesperada, Villalibre y Susaeta tuvieron nueve minutos que aprovecharon para dejar algún que otro detalle de calidad que no resolvió a favor de los zurigorri un encuentro que ninguno quiso ganar.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Griezmann | Fotografía: La Liga

Tras este encuentro, el Athletic Club se centra en el que será el primer choque de la segunda vuelta. El Sporting de Gijón, inmerso en puestos de descenso, visitará San Mamés el próximo domingo a las 18:30 horas. Por su parte, los de Simeone tienen que viajar a Eibar entre semana para sellar su pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey tras la ventaja que lograron en el Estadio Vicente Calderón. En lo que a la liga se refiere, se medirán a otro cuadro vasco, el Alavés en Mendizorrotza el próximo sábado a las 16:15 horas.