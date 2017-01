De Marcos: "El equipo ha sabido responder"

Foto: UGS Visión

El Athletic Club de Bilbao sigue sumando en San Mamés. Los de Valverde sumaron un valioso empate ante un duro rival como el Atlético de Madrid para situarse a dos puntos de las competiciones europeas. Las dianas de Lekue y de Óscar de Marcos contrarestaron el temprano gol de Koke y la genialidad de Griezmann a diez minutos del final.

"Entre los jugadores y la afición hemos ido a por el partido"

Óscar de Marcos ha comenzado su comparecencia analizando el encuentro ante el cuadro madrileño. Para el vasco, el partido se complicó nada más empezar dado el inesperado gol de Koke, que hizo a los leones remar el resto del encuentro. Finalmente, gracias al acierto del equipo consiguieron darle la vuelta y sacar un punto que les acerca a los principales objetivos de la temporada: "Las cosas se nos han puesto muy feas en el minuto dos pero el equipo ha sabido responder. Entre los jugadores y la afición hemos ido a por el partido. Hemos insistido, hemos puestos los centros, hemos recurrido a las segundas jugadas, hemos atacado y al final hemos logrado dominar la primera parte, eso nos ha hecho empatar el partido. En la segunda parte nos hemos puesto por delante y en los últimos minutos una genialidad de Griezmann ha hecho que nos repartiéramos los puntos", sentenció el defensa bilbaíno.

En cuanto a su gol, De Marcos ha querido ceder todo el merito al centro puesto por Raúl García: "El centro que me ha puesto Raúl ha sido muy bueno. En la jugada me he visto que estaba adelantado y me he ido por el área. Gracias a Raúl solo he tenido que poner la cabeza".

Para finalizar su comparecencia, De Marcos ha querido concretar los objetivos del conjunto bilbaíno, que pasan por lograr un puesto que de acceso a jugar competiciones europeas la próxima temporada: "Nuestro objetivo es Europa. Es nuestra segunda mejor temporada con Ernesto Valverde. Por puntos estamos muy bien, no estamos por que los otros equipos están sacando muchos puntos. Hay que mejorar fuera de casa y seguir en San Mamés como hasta ahora".