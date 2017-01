De Marcos y Lekue se estrenan esta temporada

De Marcos hizo ayer de Aduriz / Fuente: UGS Visión

Sin ningún lugar a dudas el partido que hoy han disputado Athletic Club y Atlético de Madrid podrá ser bien recordado por lo emocionante del choque hasta el último segundo, y por los goles, tanto de unos como de otros. La calidad de los cuatro tantos que se han realizado en San Mamés es absolutamente innegable, y aunque cabe destacar el último del Atlético, obra de Griezmann, hay otro aspecto que llama la atención de estos goles.

Y este aspecto viene a verse en los tantos del Athletic, aunque lo relevante en el caso de ellos es quienes los han materializado. Siendo habitualmente laterales, destaca de sobremanera el ver que Óscar de Marcos e Iñigo Lekue han sido los goleadores por parte de los rojiblancos ante el Atlético.

El primer tanto, obra de Lekue, significa su primer gol en la presente campaña y una gran manera de reivindicarse en su particular lucha por hacerse con un puesto en el once de los leones. Hoy actuando como extremo y no como lateral como viene siendo habitual, ha dejado destellos dignos de mención que pueden hacer replantearse si no es aquella la posición que realmente puede convenirle en este equipo. Analizando el tanto, un golazo desde el área grande que entró por toda la escuadra, se denota la gran potencia y colocación del tiro, y tratándose en este caso de un lateral da aún más mérito al gol.

El otro lateral anotador, que hoy volvía al once titular tras pasar por varias lesiones, era Óscar de Marcos el cuál volvía a su posición de lateral derecho que tantos ocupantes ha tenido estas últimas semanas. Su tanto, de cabeza con fuerza y entrando desde atrás hizo recordar al hoy ausente por sanción Aritz Aduriz, quién es un gran experto en este tipo de jugadas. Y aunque el segundo tanto recordara a Aduriz, entre estos dos laterales fue más fácil el hacer llevadera su ausencia y el lograr el valioso punto que hoy se ha logrado en la Catedral.