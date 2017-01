Valverde: “Tenemos que corregir la tendencia fuera de casa para subir alguna posición”

Google Plus

Ernesto Valverde en la rueda de prensa anterior al encuentro | Fotografía: Athletic Club

Comienza la segunda vuelta y el Athletic Club deja la sensación que con poco más que haga puede meterse en esos puestos europeos que tan alto están cotizando en la presente temporada. Los rojiblancos no están haciendo una campaña buena en lo que al juego se refiere, pero sí han logrado un colchón de puntos que les deja séptimos a tan solo dos unidades del Villarreal, equipo que ocupa la sexta plaza. Posiblemente, el gran pero de este año está en los partidos fuera de casa, donde el conjunto dirigido por Ernesto Valverde apenas ha obtenido ocho puntos de los veintinueve con los que cuenta en su casillero. A este tema se ha referido el técnico de Viandar de la Vera en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Sporting, un rival necesitado que puede ponerle las cosas complicadas a un Athletic que llega tras empatar a dos ante el Atlético de Madrid en San Mamés.

"Si un equipo quiere aspirar a hacer cosas tiene que hacerse fuerte en casa"

Consciente de que el equipo tiene “números muy parecidos a los del año pasado”, el gran objetivo que pone Txingurri es “mejorarlos en esta segunda vuelta”. Una segunda vuelta que no será nada fácil, pues los rojiblancos disputarán nueve partidos en casa y diez fuera, algo que puede llegar a preocupar viendo los números lejos de la afición zurigorri: “Tenemos que corregir la tendencia fuera de casa para subir alguna posición ya que estamos por debajo de los números que solemos manejar”. No obstante, el entrenador rojiblanco se muestra seguro a la hora de pensar que “la diferencia siempre ha estado en casa”. “Si un equipo quiere aspirar a hacer cosas tiene que hacerse fuerte en casa, pero hay que sumar fuera en función de las posibilidades. En casa sí estamos bien porque hemos sacado 21 puntos en diez partidos”.

Por otro lado, insta al vestuario a adquirir esa regularidad que les dé la posibilidad de acabar en puestos europeos al final del curso: “No hemos sacado tantos puntos ante rivales que han estado por debajo en la clasificación. Es verdad que esos equipos se mentalizan contra nosotros y nos quitan puntos, pero tenemos que corregirlo porque muchos de ellos van a venir a San Mamés”. Finalizando con el repaso general a la Liga, Ernesto Valverde tiene la sensación de que “estará caro entrar en Europa”. “Hace dos temporadas, con cincuenta y cinco puntos, fuimos séptimos, ahora no va a valer. Para entrar en Europa hay que rondar los sesenta puntos”, añade un técnico que no se muestra sorprendido con esta variación en la cantidad final ya que “cada año es un mundo y se reparten los puntos de forma diferente”.

Precisamente, a uno de esos rivales inferiores a los que hacía referencia el técnico rojiblanco se enfrenta el Athletic Club en esta jornada 20 de la Liga Santander. Los asturianos han cambiado de entrenador dando salida a Abelardo y poniendo las riendas en las manos de un Rubí que debutó con empate ante el Real Betis Balompié en el Estadio Benito Villamarín. Conocedor de que estos cambios en el banquillo suponen que “los jugadores se reactiven, estén más enchufados y con más chispa”, Valverde espera que la relajación no llegue a un vestuario que debe sumar los tres puntos ante su afición: “Los equipos que están abajo siempre plantean partidos duros. Tenemos que aprovechar que jugamos en casa y hacer valer el punto ante el Atlético de Madrid”.

"Cuando estás abajo, los equipos intentan agruparse para defender bien"

En cuanto al nuevo entrenador de los sportinguistas, el de Viandar de la Vera muestra un gran conocimiento sobre su forma de jugar ya que coincidió con él en su etapa en el Espanyol. Ante el cuadro verdiblanco ya se pudo ver un Sporting mejor organizado, con las líneas muy juntas y con pocos espacios en los que mover la pelota y buscar ocasiones de gol. Valverde espera un planteamiento similar al que ya instauró Rubí en su anterior etapa en el Levante: “El año pasado en el Levante organizó un buen equipo que salía a la contra. Cuando estás abajo, los equipos intentan agruparse para defender bien”.

A nivel individual, cuenta con pocas novedades, pues apenas las dudas están centralizadas en Yeray Álvarez y Aduriz. En cuanto al primero, el entrenador rojiblanco cree que “está bien para poder jugar”, aunque no desvela si lo hará desde el inicio o si tendrá minutos a lo largo del encuentro: “Bóveda y Laporte estuvieron muy bien el otro día. La semana pasada era precipitado jugar con Yeray aunque ahora ya puede entrar. Cada día tiene menos reparo”. En lo que al delantero donostiarra se refiere, acepta que existía la duda de si jugaría o no, pero los últimos entrenamientos dejan entrever que “puede estar en el partido”.

El que no estará será Kepa Arrizabalaga, el guardameta que sigue recuperándose de sus problemas en el cuádriceps. Sin correr ningún riesgo, Valverde desvela que “la recuperación va como se había marcado” pero no se atreve a lanzar las campanas al vuelo: “Está saliendo fuera a hacer trabajos de portero. No va para muy largo pero sí queda tiempo para que vuelva a jugar”. Estas aclaraciones parecen convenientes ante los rumores que aparecían en algunos medios cuando se vio al cancerbero ejercitarse sobre el césped de Lezama. Cauto, Txingurri recuerda que por ser portero puede realizar trabajos de manos, pero que su verdadero daño está a la hora de golpear el esférico.

Valverde sobre Remiro: "Parece que se va a hacer, pero cada vez queda menos tiempo"

Unida a su ausencia está la duda en el regreso de Remiro, un jugador con el que hay que resolver su futuro antes de que termine el mercado invernal. “Esperemos que se resuelva todo antes del cierre del mercado. Parece que se va a hacer, pero cada vez queda menos tiempo”, añadía un Valverde que puede volver a verse con tres guardametas. En negociaciones, aunque ya finiquitadas, ha estado Mikel Vesga, un jugador que pone rumbo, precisamente, al rival del próximo domingo. El entrenador extremeño piensa que esta era una de las mejores opciones para que “tenga minutos en un equipo exigido que, además, le va a exigir”. Además, añade que la cesión era “una posibilidad que se manejaba desde el inicio de la temporada”.

Finalmente, ha terminado su comparecencia contestando sobre las dudas que deja Gorka Iraizoz en el público de San Mamés. Lo que empezó siendo un hecho aislado está convirtiéndose peligrosamente en algo más frecuente que puede llegar a desestabilizar al único portero apto para el primer equipo. Contundente en sus declaraciones, Valverde quiere que “el público ayude y que cuando se falle, aplauda”. Sin embargo, lejos de defender a uñas y dientes a sus pupilos, les recuerda que el hecho de jugar al máximo nivel lleva estos actos entre otras condiciones: “Durante los partidos el público puede expresar su desagrado. Siempre nos trata muy bien y cualquier murmullo, como profesionales, tenemos que estar por encima. Un poco de exigencia nos viene bien”.