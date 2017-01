Las buenas noticias se confirman en el Athletic

Yeray Álvarez en el partido ante el Sassuolo | Fotografía: UGS Vision

El inicio de la segunda vuelta no puede empezar de mejor manera para el Athletic Club de Bilbao. Tras comenzar el año con una de las mejores noticias posibles, la que indicaba que Yeray Álvarez no tenía que recibir ningún tratamiento complementario tras su intervención quirúrgica, ahora se ha confirmado que el central de Barakaldo entra en la lista de convocados para el partido ante el Sporting de Gijón. Entrenando con el grupo en la semana anterior al choque ante el Atlético de Madrid, Ernesto Valverde no quiso correr riesgos y, tal y como comentaba en la rueda de prensa previa al partido del próximo domingo, ha esperado estos siete días para ver cómo evolucionaba un jugador al que no descarta para el once inicial.

Al igual que Yeray, Aduriz y Beñat también regresan a la convocatoria

Otros dos miembros que también pueden vestirse de corto para esta jornada vigésima de la Liga Santander son Beñat Etxebarría y Aritz Aduriz, dos futbolistas que se perdieron el choque ante el cuadro colchonero por sendas sanciones. Iturraspe, que ha padecido gastroenteritis a lo largo de la semana, sí entra en una lista en la que no aparecen Gorka Elustondo, Kepa Arrizabalaga, Xabier Etxeita, Enric Saborit, Javier Eraso, Ager Aketxe y Sabin Merino. Mikel Vesga, cedido precisamente al Sporting de Gijón, tampoco forma parte ya de la expedición rojiblanca. Así pues, lista de 18 convocados por parte de un Ernesto Valverde que instaba al vestuario a sacar la máxima cantidad de puntos en estos partidos como locales y a mejorar el rendimiento lejos de San Mamés.

La lista definitiva de convocados es: Gorka Iraizoz, Eneko Bóveda, Aymeric Laporte, Mikel San Jose, Beñat Etxebarría, Ander Iturraspe, Iker Muniain, Iñaki Williams, Markel Susaeta, Íñigo Lekue, Mikel Rico, Óscar De Marcos, Aritz Aduriz, Raúl García, Mikel Balenziaga, Yeray Álvarez, Asier Villalibre y Unai Simón