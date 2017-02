Valverde: "Está claro que somos un equipo que arriesga mucho para ganar contra el Barcelona"

"Nosotros tenemos una forma de jugar que ellos ya conocen, ellos también la tienen que nosotros conocemos" comenzaba así la rueda de prensa anterior al partido que va a enfrentar en el Camp Nou al Athletic Club y al Barcelona en la jornada 21 de la Liga Santander.

Intensidad y la frescura del Athletic como claves

"Intentaremos hacer nuestro juego y nos interesa que el partido tenga ritmo e intensidad, porque ellos vienen de jugar un partido muy intenso el miércoles, tienen otro partido la semana que viene" ha señalado el entrenador de Viandar de la Vera que su equipo se tratará de aprovechar del poco descanso del Barcelona y de su cantidad de partidos en pocos días.

Ha repetido el Txingurri como claves "estamos un poco más frescos porque no hemos jugado entre semana", a lo que ha proseguido que quiere hacer un partido físico "en el que podamos sacar rendimiento de eso". Además de intentar aprovechar que el Barcelona tiene bajas importantes como son las de Busquets y la de Iniesta.

"Está claro que somos un equipo que arriesga mucho para ganar contra el Barcelona, pero ese es nuestro estilo y vamos a intentar hacerlo" ha sentenciado sobre la manera de jugar que emplea el club rojiblanco para intentar ganar al Barcelona.

Sobre el rival, el Barcelona

Sobre la cantidad de partidos que ha jugado el Athletic estos últimos años en Copa y en Liga se ha referido Valverde : "Es verdad que hemos jugado muchas veces contra ellos, y aunque es verdad que en su campo nos suelen ganar, no somos un rival sencillo".

Respecto a que al Athletic no se le da bien el Camp Nou ha asegurado el técnico que el club rojiblanco "tiene que hacerlo perfecto" y que su rival "no tenga su día", además de "la sobredosis de esfuerzo" que tiene que hacer club rojiblanco si quiere ganar al club catalán.

"Vamos a ver si metiéndole intensidad al partido podemos sacar un resultado positivo" ha finalizado el análisis del partido del sábado a las 16.15 horas el entrenador extremeño.

Equipo menos goleador fuera de casa

El Athletic parece otro equipo fuera de casa, y es que junto con el Sporting de Gijón es el club de Primera División que menos goles ha anotado fuera de casa (siete). Sobre esta circunstancia Valverde ha afirmado que "las estadísticas no engañan" pero que éste partido "se sale un poco de la norma" porque "hay que enfocarlo desde un prisma diferente".

"Está claro que nosotros tenemos que mejorar fuera de casa nuestros números, eso ya lo hemos comentado aquí, aunque es comenzar esta segunda vuelta en el sitio más difícil" ha explicado Valverde.

El balón largo como clave

Como se vio sobre todo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, Valverde ha señalado que el balón largo es una de las armas del Barcelona. "Cuando un equipo aprieta arriba lo que hace es conceder espacio entonces ese es el riesgo que asumes" afirmando que saldrá el equipo a presionar arriba en el partido.

"Supongo que es algo que valoran, porque tienen laterales muy profundos, porque tienen a Neymar que entra muy bien en esa zona" ha señalado el entrenador del Athetic.

Muniain y Yeray como nombres propios

Ante la buena forma de Muniain, Ernesto ha explicado que Iker tiene "una forma de jugar característica". Es un jugador que aunque a veces juega en banda izquierda "se mete mucho por dentro", y ha afirmado que el Athletic se tiene que aprovechar de "esa tendencia que tiene".

"Nos interesa que él tenga contacto con el juego, que participe, el día que participa menos, tenemos menos posibilidades. Lo que queremos es que los jugadores cuando estén bien tengan continuidad" ha explicado que ha tenido actuaciones muy buenas esta temporada y peores como la de Leganés "en el que no tuvo su mejor partido".

En cuanto a Yeray: "Le veo bien, ya está cerca el momento de jugar y además nos hace falta para todos estos partidos que vienen ahora tan seguidos". Además ha afirmado que ante los problemas de Bóveda durante la semana "Yeray puede estar de inicio" ha concluido.

La anécdota

Ernesto Valverde se convertirá en unas semanas en el entrenador que más partidos ha dirigido al Athletic superando a Clemente. Él mismo se ha mostrado cauto no queriendo anticipar fechas, aunque ha afirmado "son cosas que van llegando pero que yo ya lo dije, son cuestiones que yo no me he propuesto, llegan por la inercia de los partidos y del día a día" ha explicado.

"Es mi sexta temporada en el Athletic y si he llegado a estas cifras es que los resultados me han acompañado, he tenido muy buenos jugadores y porque he tenido gente que ha confiado en mí manteniéndome en el puesto" ha finalizado el técnico del Athletic sin darle importancia a un hecho que sí que la tiene.

Convocatoria

En cuanto a la convocatoria para Barcelona, Ernesto Valverde ha señalado que Elustondo y Sabin Merino han sido bajas para este partido. El primero tras no entrenar en toda la semana y el siguiente por haber sido operado de la pubalgia que padecía.

El Athletic además cuenta con las bajas por lesión de Kepa Arrizabalaga, Etxeita y Mikel Rico y de los jugadores cedidos en el mercado de invierno como son Mikel Vesga y Ager Aketxe tras recuperarse de su lesión. A destacar la primera convocatoria de Remiro tras su regreso de la cesión con el Levante.

Así con todo esto, la convocatoria queda conformada de la siguiente manera: Iraizoz, Bóveda, Laporte, Eraso, San José, Beñat, Iturraspe, Muniain, Williams, Susaeta, De Marcos, Aduriz, Raúl García, Balenziaga, Saborit, Yeray y Remiro.