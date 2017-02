Valverde: "La imagen ha sido buena, pero no suma"

Google Plus

Valverde en la rueda de prensa previa al encuentro | Fotografía: Athletic Club

Tras la buena imagen del Athletic Club y el pésimo resultado obtenido, muchas eran las preguntas que se formulaban. Ernesto Valverde compareció en sala de prensa para contestar algunas de ellas despejando dudas que habían comenzado tras conocer su alineación inicial. El equipo de Bilbao saltaba al Camp Nou sin su máxima referencia en ataque, un Aritz Aduriz que sí dispuso de minutos en la segunda mitad, cuando el encuentro ya iba 2-0. Por otro lado, Beñat también ocupaba uno de los asientos del banquillo mientras que Yeray volvía a ser titular tras su operación testicular. Que el de Barakaldo regresara en el día mundial contra el cáncer no era sino una buena muestra de superación. Además, su actuación estuvo a la altura de los últimos partidos que vistió la camiseta del cuadro rojiblanco.

"Es una gran alegría que esté con nosotros"

El de Viandar de la Vera catalogaba de “feliz coincidencia” el regreso a los terrenos de juego de un futbolista que se preveía jugara la pasada semana ante el Sporting en San Mamés: “Es una gran alegría que esté con nosotros. La semana pasada ya estuvo convocado e incluso pensábamos darle algunos minutos”. El técnico, quien le conoce mejor que nadie dentro del vestuario, desvela que “estaba tranquilo, aunque no es un jugador de explayarse con muchas palabras”. En lo que a su recuperación se refiere, Valverde acepta que “al principio fue duro por la incertidumbre de los resultados”, aunque se queda con “la entereza con la que lo ha llevado”.

Si el central ha sido el protagonista positivo del encuentro, el negativo ha sido un Gorka Iraizoz que vuelve a dejar dudas en cuanto a su titularidad. Poco acertado durante todo el encuentro, su mayor error ha llegado en una falta escorada de Messi que bien pudo haber despejado para evitar un 2-0 que supuso una losa demasiado grande para los de Bilbao. Consciente de que “tendrá días mejores y peores”, Valverde deja claro que no ve al cancerbero dubitativo: “No está dubitativo. Sí que es verdad que no ha sido una falta por la escuadra y que le ha sorprendido, pero todos fallamos”. Con este discurso, parece que el ex del Espanyol seguirá siendo el guardameta titular en el Athletic hasta que se recupere Kepa Arrizabalaga.

Yeray y De Marcos se miden a Neymar | Fotografía: LaLiga

En cuanto al encuentro, acepta los halagos por la imagen del equipo en el Camp Nou, pero es consciente de que “eso no suma”. “La imagen ha sido buena pero no suma. Se trata de conseguir puntos porque es lo que nos hace falta. Los de atrás llegan muy fuertes. Sabíamos que esta era una salida complicada, pero a la vez una buena oportunidad de coger al Barcelona entre dos partidos importantes”. Precisamente, esos dos encuentros a los que se refería Valverde han propiciado que Luis Enrique dé descanso a hombres importantes como Luis Suárez o Leo Messi, que ha sido sustituido en el ecuador del segundo tiempo. El de Viandar de la Vera ya barajaba esa posibilidad, aunque deja claro que no ha sido algo decisivo para “cambiar el planteamiento”.

Lo que sí le ha faltado al equipo de Ibaigane ha sido calidad en la definición. Con Aduriz en el banquillo, la punta de ataque ha sido para un Iñaki Williams que no parece un recambio de garantías para el donostiarra. El técnico justifica su decisión de la siguiente manera: “La iniciativa la iba a llevar el Barcelona y teníamos que quitarles el balón. Veía un partido muy físico, en el que tendríamos que correr mucho. No es como cuando jugamos en San Mamés”. Una decisión que ha levantado grandes controversias en una afición que no ha terminado de entender del todo este cambio en un encuentro en el que, si los rojiblancos hubieran tenido más acierto de cara al gol, posiblemente hubieran sacado algo positivo ante un FC Barcelona desordenado atrás.

“Nuestra intención, desde luego, no es presionar al árbitro”

Por último, ha querido ser cauto con una de las acciones más polémicas del partido, esa en la que Gerard Piqué, quien fue sustituido por problemas físicos en el descanso, derribaba a un Aymeric Laporte que tuvo que ser atendido por los médicos. Sin pitar falta, el colegiado evitó así la que podría haber sido la segunda amarilla de un central que ya agarró de forma notoria a Raúl García en una falta al borde del área que podría haber sido penalti. Sobre la polémica, Valverde decía lo siguiente: “Cada uno barre para su casa. Siempre se ven penaltis en las áreas contrarias y ya sabemos cómo va esto. Hacemos mucho ruido y rellenamos periódicos”. No obstante, no desperdiciaba la oportunidad de mandar un recado a un público que sí protestó durante el encuentro en varias ocasiones: “Nuestra intención, desde luego, no es presionar al árbitro”.