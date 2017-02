El Athletic Club naufraga en el Camp Nou

Google Plus

El Athletic de Bilbao no ha podido superar al Fútbol Club Barcelona en su visita al Camp Nou. Los de Valverde han caído derrotados por un contundente 3-0, que les impide sumar tres nuevos puntos a domicilio que les pudieran acercar a los puestos europeos. Con esta derrota, los rojiblancos quedan relegados al noveno puesto de la tabla al sumar 32 puntos. La próxima jornada contarán con una nueva oportunidad de recortar distancias con los seis primeros clasificados ante el Deportivo en San Mamés.

La buena noticia del encuentro la protagonizó Yeray Álvarez. El central bilbaíno volvía a defender la camiseta del Athletic después de su recuperación tras la operación de un cáncer de testículo. El canterano, que ya estuvo en el banquillo en el último partido que el equipo disputó ante el Sporting de Gijón en San Mamés, formó parte del once titular de Ernesto Valverde demostrando que su recuperación es una realidad.

Messi y Paco Alcacer marcan el ritmo de la primera parte

Vascos y catalanes trataron de mostrar sus mejores versiones en el Camp Nou. Valverde apostó por un Athletic incansable que con un partido intenso terminara desgastando al Barça. Por su parte, Luis Enrique, con un once marcado por las ausencias, buscó la clásica salida desde atrás que encontrara los espacios de la defensa vasca a través de pases largos. La alta presión del Athletic encontró pronto premio con la ocasión de Raúl García tras la perdida de balón de Aleix Vidal. Ter Stegen tuvo que dar lo mejor de si para atajar la ocasión rojiblanca, que dos minutos después volvió a repetirse tras una nueva perdida blaugrana en defensa.

El Barça no tardó en reaccionar a las ocasiones visitantes y Paco Alcacer mandó el balón al fondo de la red en el minuto 18, tras aprovechar un pase de Neymar. El Athletic no veía salida y el Barcelona supo llevar a su terreno la debilidad bilbaína. Al borde del descanso, Leo Messi puso el 2-0 en el luminoso al chutar una falta directa desde el lateral cometida sobre Aleix Vidal. Iraizoz no fue capaz de despejar con las manos y el balón termino besando la línea de gol. La primera parte murió con una última ocasión de Neymar, que remató desviado el esférico después de sentar en el área a De Marcos.

Un gol de Aleix Vidal sentenció el partido en el minuto 68

El cuadro bilbaíno comenzó el segundo acto con el objetivo de remontar el encuentro. Los rojiblancos tomaron el mando del partido y con el esférico en sus pies trataron de sorprender la portería de Ter Stegen. Sin embargo, el Barça demostró que a la contra también puede ser efectivo. Valverde se vio obligado a dar entrada a Aduriz y más tarde a Beñat para tratar de mejorar la puntería visitante. Los cambios no tuvieron el efecto deseado y tras varias ocasiones blaugranas donde Rafinha, Neymar o Messi pudieron mandar el balón a la red, fue Aleix Vidal quien anotó el tercer tanto que terminaba cerrando el partido.

El partido llegó a su fin con una leve reacción visitante. Con Leo Messi en el banquillo, los leones vieron la última oportunidad de sumar en el marcador. Sin embargo, el cansancio de los últimos minutos pudo con los jugadores que terminaron mostrando una buena imagen en tierras catalanas a pesar de la derrota. La próxima semana, los leones se enfrentan a un Deportivo de La Coruña que ha tenido una jornada de descanso. El encuentro que los gallegos debían disputar ante el Betis el pasado viernes fue suspendido por el temporal que asola el norte español. San Mamés acogerá la próxima jornada un encuentro donde los bilbaínos tendrán una nueva oportunidad para anclarse a los puestos que dan acceso a jugar Europa la próxima campaña.