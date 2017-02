Valverde: "El equipo ha hecho un gran esfuerzo"

Ernesto Valverde en rueda de prensa | Foto: Athletic Club

El Athletic Club no ha logrado su objetivo en el viaje a Mestalla. Los bilbaínos han caído derrotados ante un sólido Valencia que parece haber dejado atrás sus fantasmas. Los de Valverde se vieron afectados por el causado provocado por el partido del jueves perteneciente a la ida de dieciseisavos de final ante el Apoel. Los planes rojiblancos no salieron a flote y el Valencia mereció durante los 90 minutos la victoria. El Athletic ve alejarse con este resultado los puestos europeos y deberá remontar su situación la próxima jornada ante el Granada en San Mamés.

"Nos ha faltado profundidad"

Valverde ha comenzado la rueda de prensa analizando las claves del encuentro: "Hemos tenido la opción de marcar y en la jugada siguiente nos han hecho el gol. Hemos empezado bien pero nos ha faltado profundidad. Con el gol ellos se han tranquilizado confiando más en su presión, nosotros no hemos tenido una mala reacción. El primer tiempo iba por un camino pero nosotros no hemos podido hacer peligro. Con el 2-0 ya era difícil, pero con la lesión de Aduriz nos hemos quedado con diez. Pensaba que íbamos a tener la opción de meternos en el partido pero no lo hemos hecho a pesar de pelear hasta el final. El equipo ha hecho un gran esfuerzo y lo peor ha sido las lesiones de Laporte y Aduriz"

En cuanto a las lesiones, el entrenador donostiarra se ha mostrado preocupado de cara al tiempo de baja de sus jugadores: "Lo de Laporte es un golpe, pero todavía no sabemos el alcance. Aduriz no va a estar disponible el jueves, estará fuera dos o tres semanas", sentenció.

"El desgaste no va a condicionar el partido de vuelta"

Para el partido de vuelta de Europa League que se disputará el próximo jueves en Chipre, Ernesto Valverde todavía se muestra confiado: "El desgaste no va a condicionar el partido de vuelta. El problema es cuando jugamos un jueves por la noche. Aduriz es un jugador al que hay que cuidar porque tiene una edad. Iñaki también tenía molestias y no he querido arriesgar con él. Nunca suelo agotar los cambios tan pronto, hoy no me he guardado nada y lo he pagado", afirmó.

Para finalizar la rueda de prensa, el técnico rojiblanco ha querido quitarle importancia a sus 290 partidos al frente del Athletic Club: "De momento no noto nada, estoy igual que antes. Acabamos de perder 2-0, me encantaría decir unas palabras maravillosas pero no puedo. Cumplo 290 partidos, empecé con una derrota ante el Barcelona y hoy los cumplo con otra derrota, lo que venga después espero que sea bueno. Hay que continuar adelante. Es bueno cumplir estos números en el Athletic".