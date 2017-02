Previa APOEL – Athletic Club: estan a un paso en Nicosia

Google Plus

Vuelve la Europa League. Tras vencer el partido de ida en San Mames por 3-2, los leones viajan a Nicosia para rematar la faena y acercarse así, al título. Los de Valverde viene de caer derrotados en liga el pasado domingo frente al Valencia CF en Mestalla, por lo que también es una buena ocasión de redimirse de paupérrimo juego mostrado.

A pesar de que el Athletic tiene un pie en Octavos, el resultado de la ida fue un poco justo, por lo que los vascos deberán esforzarse al máximo en este partido, ya que un pequeño error puede dejarles fuera. Si el Athletic juega como la ida, no debería tener ningún problema en controlar el partido ya que fueron muy superiores a los chipriotas.

El APOEL recibe al Athletic con una imagen diferente al rival, tras hacerse con una victoria consistente de 3-0 al cuarto de la clasificación en la primera división chipriota, el AEL Limassol. El APOEL viene haciendo una liga bastante decente colocándose primero en la tabla a seis puntos del segundo.

Vinicius Oliveira, jugador y unos de los jugadores clave, declaró en la última rueda de prensa:

“Es una experiencia nueva para nosotros y una gran oportunidad de hacer historia. Hay que estar preparados para hacerlo lo mejor posible”

Sin las piezas clave

El “Txingurri” Valverde no podrá contar con Aritz Aduriz que, según el parte médico oficial, el jugador rojiblanco sufre una lesión muscular que le dejará inhabilitado durante dos o tres semanas, por lo que no solo se pierde el encuentro de Europa League, si no que también se perderá los partidos de Granada, Sevilla y llegando con dudas al Málaga, pero con probabilidades de que llegue al derbi vasco frente a la Real Sociedad.

Ademas tampoco tendrá disponible a Laporte que tiene una fuerte contusión. Esta lesión se prevé que los deje fuera de los terrenos de juego.

Gorka a por los 50 partidos en UEFA y Valverde ya con 290 con el Athletic

El pasado domingo en Valencia, Ernesto Valverde cumplió 290 partidos como entrenador del Athletic llegando a superar así a Javier Clemente. Valverde llegó al Lezama por primera vez en la temporada 2003/2004 y estuvo dos temporadas, donde acumuló un total de 93 partidos. Más tarde, en la temporada 2013/2014, regresó de nuevo, para quedarse hasta el día de hoy donde ya acumula esos 290 partidos en el banquillo rojiblanco

​ ​

Foto vía: RIcardo Larreina - VAVEL

Durante estos 290 partidos de Valverde en el banquillo del Athletic únicamente ha logrado ganar un Supercopa de España en 2015 frente al Barcelona.

Ademas Gorka Iraizoz cumplirá este jueves cincuenta partidos en la Europa League. Eso si Ernesto lo alinea en Chipre.

Desde el primer minuto

Mikel Balenziaga, un posible titular en la tarde del jueves, declaro a los medio antes del partido: ”Tenemos muchas esperanzas puestas en este partido, buenas sensaciones y confianza para sacar un buen resultado y pasar la eliminatoria", Parece que el equipo es consciente de lo que se juegan, y deben ir con ganas y metalizados para ello, aunque el último resultado del equipo, no de esperanzas de ello.

Foto vía: Íñigo Larreina - VAVEL

"Hay que ir a por el partido desde el primer minuto, cuanto más lejos estén de nuestra portería mejor. Nos jugamos pasar a la siguiente ronda y tenemos muchas ganas y esperanzas puestas en este torneo, sabemos que nos jugamos mucho", concluyó el lateral del Athletic.

Convocatoria

APOEL: Pardo, Waterman, Milanov, Christoforou, Alexandrou, Lago, Astiz, Merkis, Ioannou, Yambéré, Morais, Vinicius, Artymatas, Ebecilio, Aloneftis, Efrem, Gianniotas, Vander, Papafotis, Sotiriou, De Camargo, Barral.

Athletic: Iraizoz, Bóveda, Elustondo, Eraso, San José, Beñat, Iturraspe, Muniain, Williams, Susaeta, I.Lekue, X.Etxeita, Mikel Rico, De Marcos, Sabin Merino, Raúl García, Balenziaga, Saborit, Yeray, Villalibre, Unai Simón, Remiro.

Posibles alineaciones