APOEL Nicosia vs Athletic Club de Bilbao en vivo online en Europa League 2017

El estadio del encuentro APOEL Nicosia vs Athletic Club de Bilbao en vivo será el GSP Stadium con capacidad para 22.859 espectadores. El ambiente hostil de que espera a los de Valverde hace prever que el estadio presentará un lleno.

El APOEL Nicosia va con todo al encuentro. Christiansen pondrá todo de su parte para intentar dar la vuelta al resultado de San Mamés y avanzar a octavos de final por primera vez en la historia del club chipriota.

Valverde deja en Bilbao a Kepa Arrizabalaga, Aritz Aduriz y Aymeric Lapoerte, que pese a ser solamente duda durante la semana, finalmente quedó descartado. Regresa Sabin Merino, ya recuperado de su lesión y Asier Villalibre, que podría ser de la partida.

Atentos en el partido APOEL Nicosia vs Athletic Club de Bilbao en vivo a Iñaki Williams: Pese a la irregular temporada del delantero rojiblanco, Williams mostró sus intenciones y potencial en el choque de ida, donde fue una pesadilla para el hombre que estaba pendiente de su marca, llevando a tener la posibilidad de poner balones peligrosos al punto de penalti que no fueron rematados.

Atentos en el partido APOEL Nicosia vs Athletic Club de Bilbao en vivo a Sotiriou: El delantero del APOEL ya demostró en el choque de ida, pese a no encontrar portería lo peligroso que puede llegar a ser, peleando constantemente por recuperar la pelota e incordiando a la defensa rojiblanca en cuanto tenía la más mínima oportunidad.

Por su parte, Ernesto Valverde, también comentó como va a afrontar el equipo las bajas que tiene: "Tenemos que buscar una solución a las bajas que tenemos, que son importantes. Pero nuestra idea no es hacer nada que nos modifique el estilo que tenemos. Nuestra ida es suplir las bajas de Laporte y Aduriz y hacer nuestro juego". Además, lee el partido y las declaraciones de su rival, Christensen, considerando a los leones favoritos de la siguiente forma: "No me dice demasiado". "Los que van ganando ahora mismo somos nosotros, supongo que lo dice por eso. Somos el rival a batir porque ellos nos tienen que ganar para pasar, eso de entrada. Pero lo dije en la ida: ser favorito no es una garantía de que vayas a pasar"

El técnico del APOEL, Thomas Christiansen, confía en sus opciones, y valora el choque de ida: “Somos inferiores en diferentes aspectos pero en ilusión y ganas les podemos ganar. De San Mamés había que salir vivos, con un buen resultado que nos diera opciones de disputar este segundo partido, y ahora en la vuelta tan sólo nos vale la victoria, tenemos que ganar sí o sí si queremos intentar pasar". Además, sigue advirtiendo del potencial rojiblanco pese a las bajas: "Si Aduriz y Laporte fueran sus únicas estrellas estaría contento, pero el Athletic está plagado de buenos jugadores, de gente con mucha calidad, las comparaciones son odiosas, pero lo que está claro es que Ernesto tendrá algunos recambios menos".

El único precedente entre ambos equipos es el choque de ida de esta eliminatoria de dieciseisavos de final de la Europa League, donde el Athletic se impuso por 3-2. Por lo tanto, será la primera vez que los rojiblancos visiten el GSP Stadium.

El APOEL, por su parte, siguió manteniendo el pasado lunes su buen estado de forma en su estadio, en el que lleva un año sin conocer la derrota, y buscará amparase en esa estadística para superar por primera vez en su historia a un equipo español, y los dieciseisavos de final de la segunda competición continental.

El Athletic llega al partido instalado en la irregularidad. Siendo uno de los mejores equipos de Europa en su estadio, y uno de los peores fuera del mismo. Los de Valverde llegan al partido tras la enésima mala imagen de la temporada fuera de casa, cayendo derrotados frente al Valencia por 2-0 en Mestalla el pasado domingo.

El encuentro cerrará la ronda de dieciseisavos de final para ambos equipos, y además, para uno de ellos, cerrará la participación en la UEFA Europa League. Tras el 3-2 del choque de ida, el Athletic sigue siendo favorito, aunque tan solo ligeramente. El ambiente y la buena racha del equipo local en el GSP Stadium hacen que el equipo de Christiansen gane enteros en la eliminatoria.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos al directo de la vuelta de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League, APOEL vs Athletic de Bilbao en vivo, que se disputará en el GSP Stadium. El encuentro arrancará en el territorio chipriota partir de las 19:00 horas.