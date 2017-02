Tres puntos más y a por el Sevilla

Google Plus

El entrenador fue homenajeado por la afición / Foto: Athletic Club

El Athletic fiel a su estilo y espíritu de lucha hizo borrón y cuenta nueva tras la prematura eliminación en dieciseisavos de final de la Europa League ante el Apoel chipriota. La situación y el contexto no eran sencillos, pero los de Valverde se impusieron al Granada (3-1) y se quedan a un punto de puestos europeos.

San Mamés no estaba para carnavales y mucho menos para fiestas tras la debacle en Nicosia. Sin embargo, nadie dudaba de la importancia de ganar al Granada para seguir soñando con hacer algo grande en liga esta temporada. La larga lista de bajas para el choque ante los andaluces entre los que se encontraban jugadores habituales del once como Aritz Aduriz, Raúl García y Aymeric Laporte entre otros, no invitaba al optimismo.

90 minutos después del pitido inicial y de un merecido homenaje a Ernesto Valverde por convertirse en el entrenador con más partidos en el banquillo del Athletic (292 encuentros en la actualidad), la alegría regresó a la parroquia rojiblanca. El triunfo permite a la escuadra bilbaína consolidar la octava plaza y comenzar a mirar hacia arriba y sobre todo, hacia objetivos más importantes.

El Athletic volvió a marcar tras dos partidos sin hacerlo / Foto: Athletic Club

Aún es posible soñar

Con 14 jornadas por disputarse en el campeonato nacional de liga, los vizcaínos se encuentran empatados con el Eibar a 38 puntos, a uno del Villarreal, a seis de la Real Sociedad y a siete del Atlético de Madrid que es cuarto a día de hoy. La batalla continua, y mientras Valverde espera poder ir vaciando la enfermería, el Athletic se ejercitará mañana a las 10:30 horas a puerta abierta en Lezama para preparar el siguiente choque.

El siempre peligroso y combativo Sevilla de Sampaoli recibirá en el Sánchez Pizjuán a los Leones el próximo jueves a las 21:30 horas. A penas 72 horas después, La Catedral volverá a vestirse de gala para recibir el domingo (20:45 horas) a la escuadra del Málaga. No cabe duda, que será una semana larga y dura para los rojiblancos.