Previa Sevilla - Athletic Club: en busca de otra victoria

Xabi Etxeita ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuan - vía athletic-club.eus

El Athletic aterriza en Sevilla para disputar la vigésimo quinta jornada de La Liga Santander en el Ramón Sánchez Pizjuán. Tras ser eliminados por el Apoel chipriota de la UEFA Europa League el pasado jueves en Nicosia, el conjunto de Ernesto Valverde volvió a La Liga para ganar al Granada en San Mamés. A pesar de hacerse con la victoria y conseguir los tres puntos, la afición rojiblanca no abandonó la Catedral con buen sabor de boca tras los 90 minutos de partido. Se trató de un encuentro con poca dosis de buen fútbol y se vio reflejado en Twitter. El centrocampista rojiblanco Mikel San José publicó: "Victoria importante con sabor agridulce. Nunca pensé que vería San Mamés como hoy, pero seguro que le daremos la vuelta a esto", a lo que los seguidores del Athletic más activos en las redes sociales contestaron con críticas constructivas al jugador.

Los 'leones' llegan a la capital andaluza con un total de 38 puntos en la tabla tras haber ganado al Granada en casa. Situados en el octavo puesto, al Athletic le siguen el Espanyol con 36 puntos y Celta con 35. Al contrario, por delante se encuentran Eibar con un punto más tras haber empatado a dos ante la Real Sociedad en Anoeta el martes y Villarreal con 42 puntos y una victoria más ante Osasuna en Pamplona. Por lo que si los rojiblancos consiguen la victoria ante el conjunto de Sampaoli adelantarían a puntos al Eibar con un total de 41 puntos.

Por su parte, los sevillistas se colocan terceros en la clasificación con un 52 puntos, por detrás del F.C. Barcelona y Real Madrid. Al Sevilla le precede el Atlético de Madrid que también juega mañana, jueves, ante el Deportivo de la Coruña en Galicia y Real Sociedad. Además, los de Sampaoli llegan a la vigésimo quinta jornada tras ganar en el derbi sevillano en el Benito Villamarín ante el Betis por un 1-2.

El Sevilla - Athletic de esta temporada esta definido por las bajas de ambos equipos. El equipo local deberá hacer frente a las ausencias de N'Zonzi, Sarabia y Pareja. Además de Vitolo, quien ha sido la sorpresa de última hora por lesión y no podrá recibir al Athletic. En cuanto a los rojiblancos, Ernesto Valverde ha anunciado que no contarán con Aduriz, Kepa, Laporte, De Marcos y Sabin Merino, todos por lesión. Situación complicada para el técnico del Athletic ya que tendrá que apañárselas para crear un nuevo once para el encuentro.

La baja, sobre todo, de Aritz Aduriz es una de las que más preocupa al Athletic, junto con la de Sabin Merino ya que se tratan de las referencias de ataque que añaden efectividad al equipo. Aquí es cuando Iñaki Williams entra en acción en la punta del conjunto, a pesar de que el jugador más rápido del Athletic no esté teniendo suerte de cara a la portería. Teniendo en cuenta que el Ramón Sánchez Pizjuán es uno de los estadios más complicados de la primera división, Ernesto Valverde también tiene que tener presente el partido del próximo domingo ante el Málaga en San Mamés.

La convocatoria de Ernesto Valverde está compuesta por un total de 18 jugadores: Iraizoz, Bóveda, Elustondo, Eraso, San José, Beñat, Iturraspe, Muniain, Williams, Susaeta, Lekue, Etxeita, Mikel Rico, Raúl García, Saborit, Yeray, Villalibre y Remiro.

Sampaoli ha añadido, también, a 18 jugadores en su lista de convocados: Sergio Rico, David Soria, Mariano, Mercado, Carriço, Lenglet, Rami, Escudero, Kranevitter, Iborra, Franco Vázquez, Ganso, Walter Montoya, Nasri, Correa, Jovetic, Ben Yedder y Luciano Vietto.

A Sevilla con esperanza

A pesar de las numerosas bajas y del fiasco ante el Apoel en la UEFA Europa League, el Athletic ganó al Granada en San Mamés por un 3-1 y sirvió de aliciente para ir con todo al Pizjuán. En la primera vuelta, el Sevilla aterrizó en Bilbao el 24 de septiembre de 2016 y los locales ganaron por un 3-1 con goles de San José, Balenziaga y Aritz Aduriz. Ahora le toca al Athletic seguir con la línea de la victoria tras derrotar al conjunto nazarí.

Echando la vista atrás, Athletic y Sevilla se han encontrado un total de 37 partidos desde el año 1999, contando con partidos de liga, UEFA Europa League y Copa del Rey. Los del 'botxo' han conseguido un total de 12 victorias frente a las 18 de los 'nervionenses' y siete empates. Aunque la balanza se decante por el Sevilla esta jornada, si algo caracteriza al Athletic de Bilbao es la ambición de victoria y las ganas de ofrecer a su afición 90 minutos de buen fútbol, por lo que el cuadro de Valverde intentará -dejando al margen las bajas- devolver la ilusión a una de las ciudades más involucradas con su equipo, Bilbao.

Posibles alineaciones