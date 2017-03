Valverde: "Lo único que contemplo ahora mismo es el Athletic"

Valverde ante los medios | Foto: Athletic Club

Los malos números continúan lejos de San Mamés. El cuadro de Ernesto Valverde fue incapaz de superar a un Sevilla que se adelantó en el marcador en los primeros minutos. Los rojiblancos reaccionaron al gol y con buen fútbol trataron de remontar el resultado, pero la defensa andaluza impidió cualquier oportunidad de ataque visitante. Sin estos tres puntos, los puestos europeos se alejan para los bilbaínos, que deberán dar lo mejor de si en La Catedral y mejorar sus resultados a domicilio si quieren disputar Europa la próxima campaña.

"El equipo ha merecido mucho más"

Ernesto Valverde ha comenzado su comparecencia dando las claves del partido en Sevilla: "Es increíble que no nos llevemos nada de aquí. El equipo ha merecido mucho más. El Sevilla ha entrado fuerte al partido, estaban jugando bien con sus jugadores rápidos, han tenido una ocasión y el gol. A partir del minuto 15 hemos cogido el control del juego y hemos tenido muchas llegadas. Nos ha faltado dominio de cara a gol. Nuestra idea durante el partido era remontarlo y lleváramos la victoria. Lo hemos intentado y nos vamos de vacío, con una buena sensación del equipo pero con esa falta de acierto que nos esta frenando"

En cuanto al penalti, Valverde ha destacado que era una acción "discutible" pero que al final "son cosas que suceden en el fútbol". El donostiarra ha querido una vez más "agradecer al equipo su partido porque no hemos merecido perder". Sin embargo, el técnico rojiblanco no considera que este sea el mejor partido fuera de casa de su equipo: "Si hecho la vista atrás, en el Camp Nou también hicimos un buen partido y no supimos concretar las ocasiones. En líneas generales no tengo la sensación de que haya que cambiar demasiado. Hay que buscar el punto de acierto", sentenció.

"Lo único que contemplo ahora mismo es el Athletic"

Valverde ha quitado importancia a los rumores que el situaban como futuro entrenador del Fútbol Club Barcelona ante la marcha de Luis Enrique: "No tengo nada que ver con que un entrenador deje un equipo o no. Entiendo las informaciones que hay alrededor pero eso a mi no me afecta. Lo único que contemplo ahora mismo es el Athletic. Yo estoy muy tranquilo, es algo natural, que haya informaciones periodísticas no quiere decir que nosotros tengamos que contestar a todas". El vasco terminó molesto por las preguntas sobre el banquillo del Barcelona y el jefe de prensa bilbaíno tuvo que intervenir para que las cuestiones cesaran y volvieran a centrarse en el partido que el Athletic Club acababa de disputar.

Para finalizar sus declaraciones, Valverde dio su particular análisis del rival: "En el comienzo les he visto muy fuertes, con ese punto de confianza en el que parecía que cualquier cosa les podía salir. Algunos jugadores hacían paredes y les entraba todo, al final han sufrido mucho. Hay que reconocer el merito que tiene la campaña que están haciendo porque es difícil mantener esa regularidad".