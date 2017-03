Athletic Club - Málaga: San Mamés para curar las heridas

]Fotomontaje Anxo Rei | VAVEL]

Athletic Club y Málaga se enfrentan el próximo domingo en el encuentro correspondiente a la vigésimo sexta jornada liguera de la competición ordinaria. San Mamés volver a recibir a sus leones tras la eliminación del equipo de Europa League y los rumores de marcha de Ernesto Valverde al Fútbol Club Barcelona en la próxima temporada. Ante este escenario, el Málaga llega a La Catedral con el objetivo de dar la campana y llevarse los tres puntos que les asienten en la permanencia. El Athletic de Bilbao, se ve obligado a ganar si quiere mantener las aspiraciones europeas y contentar a su afición tras semana y media de sin sabores.

Resucitar en La Catedral

No corren buenos tiempos para el Athletic Club. En apenas una semana el cuadro rojiblanco ha visto como el Apoel terminaba con su sueño europeo en dieciseisavos de final y como el Sevilla le alejaba de sus pretensiones europeas para el próximo año al derrotarle en el Ramón Sánchez Pizjuán. Los leones rugen menos lejos de casa. El equipo se vuelve vulnerable y parece no saber reaccionar a las adversidades cuando no les arropa su afición. Por suerte, está jornada el fútbol vuelve a San Mamés para que el equipo vuelva a ser la manada que espera su gente.

Sin Europa League ni Copa del Rey, la Liga se presenta como la única competición a la que tiene acceso el conjunto bilbaíno. Octavos en la tabla, el Athletic Club ve como el Eibar le ha arrebatado esa séptima plaza que virtualmente daría acceso a competiciones europeas, en el caso de que el Fútbol Club Barcelona se alzara como campeón de Copa el séptimo clasificado en la competición regular sería el equipo que jugaría Europa League la próxima temporada. Sin embargo, los leones no quieren depender de las victorias de otros equipos y es por ello que la sexta plaza de la tabla es la única obsesión. Actualmente, siete puntos separan a los de Valverde de su objetivo, pero de ganar al Málaga la distancia quedaría en tan solo cuatro. Por ello, la victoria ante el cuadro andaluz se antoja fundamental si el equipo quiere que Bilbao disfrute de Europa en el próximo curso.

Para el encuentro, Ernesto Valverde contará con las ya conocidas bajas de Aduriz y Laporte. Sin embargo, un nuevo contratiempo puede surgir para el entrenador donostiarra, ya que el estado de Sabin Merino continúa siendo una incógnita y ni el propio Valverde sabe si podrá contar con su canterano estrella para completar la defensa ante el Málaga. Por el momento, el equipo deberá dar lo mejor de si y acabar con los fallos en defensa que tantos puntos han costado a los bilbaínos en las últimas jornadas.

Olvidar el fantasma del descenso

El objetivo del Málaga en su viaje en San Mamés es muy distinto. Los andaluces llegan con la mente puesta en sumar tres puntos que les alejen definitivamente del fantasma de la Segunda División española. Las pasadas jornadas, los últimos equipos de la tablan han sumando una serie de buenos resultados que han puesto en vilo a más de un equipo que creía ocupar la zona tranquila de la tabla. Ante cualquier duda, La Catedral se presenta como el escenario ideal para sumar una contundente victoria que les asegure un año más la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

El Málaga llega a su partido ante el Athletic Club situado en la décimo quinta posición de la tabla. Con 26 puntos, el descenso a Segunda División queda a siete puntos, mientras que los puestos europeos se alejan a diecinueve. Los últimos resultados han hecho que la permanencia del cuadro andaluz peligre más de lo esperado. Tras su victoria ante la UD Las Palmas en La Rosaleda, el conjunto de Marcelo Romero acumula dos derrotas consecutivas. Ante el Eibar fueron derrotados por un contundente 3-0, mientras que en el derbi andaluz, fueron derrotados por 1-2 ante el Betis en el día de Andalucia. Estas derrotas hacen que el Málaga llega a La Catedral marcado por las urgencias, de acumular una tercera derrota la situación podría complicarse y la lucha por el descenso se convertiría en un problema real. De sumar una victoria, con 29 puntos los andaluces pondrían tierra de por medio y la tranquilidad de verse un año más en primera volvería a disfrutarse a orillas del Mediterráneo.

El mayor aliciente malaguista es la vuelta de Sandro a los terrenos de juego. El delantero sufrió una lesión de grado dos en los isquiotibiales de su pierna derecha el pasado mes de enero que le ha mantenido más de un mes alejado del césped. Con la recuperación de su mejor ariete, el Málaga llega con una bala extra a San Mamés. La mala racha de la defensa rojiblanca acentúa esta noticia, ya que Ernesto Valverde y sus hombres deberán corregir más deprisa de lo esperado los errores que acumulan si quieren sumar tres puntos para no perder la estela de su principal objetivo del año.

Antecedentes

Athletic Club y Málaga se han enfrentado en un total de 33 ocasiones. Las estadísticas no pueden estar más igualadas, ya que los rojiblancos suman once victorias, por once empates y once derrotas. Con estos números, el partido del próximo domingo en La Catedral será el que decante la balanza para uno de los dos equipos españoles.

La última vez que el Athletic venció al Málaga fue la pasada campaña como visitante. Un gol de Raúl García en el minuto 52 hizo que el cuadro de Valverde sumara tres puntos en La Rosaleda que le acercaban a su objetivo europeo a pocas jornadas del final. Sin embargo, la presenta campaña no ha sido tan positiva para los vascos. En el partido de la primera vuelta que se disputó en el feudo malagueño en el mes de octubre, el Málaga se llevó la victoria por un contundente 2-1 gracias a las dianas de Sandro y Duda en tan solo dos minutos de juego. El Athletic se había puesto por delante en el marcador con el tanto de Sabin Merino, pero los últimos minutos locales donde protagonizaron una enorme pegada privaron a los vascos de sumar tres puntos teniendo que volver a San Mamés de vacío.

Convocatorias

Para el partido del domingo, Ernesto Valverde ha convocado a un total de 18 jugadores para enfrentarse al Málaga: Iraizoz, Bóveda, Elustondo, Laporte, San José, Beñat, Iturraspe, Muniain, Williams, Susaeta, I.Lekue, Mikel Rico, Raúl García, Balenziaga, Saborit, Yeray, Villalibre, Remiro. Finalmente Sabin Merino se cae de la lista, mientras que Laporte vuelve al estar parcialmente recuperado de la lesión que le privó de disputar el partido de Europa League ante el Apoel y el de la pasada jornada ante el Sevilla.

Marcelo Romero ha citado a 19 jugadores para viajar a San Mamés con una novedad de última hora. Sandro entra en la lista tras recuperarse de las molestias que sufría las pasadas jornadas. Luis Muñoz y Peñaranda se quedarán en casa por decisión técnica, así como los lesionados Recio, Kuzmanovic y Koné. Finalmente, estos serán los jugadores que tratarán de llevarse la victoria en La Catedral: Kameni, Demichelis, Llorente, Camacho, Juankar, M. Santos, Charles, Chory, Boyko, Duda, Rosales, Sandro, Keko, Jony, M. Torres, Luis, José Rodriguez, En-Nesyri, P. Fornals.

Posibles alineaciones