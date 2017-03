Ahora toca ganar a domicilio

Google Plus

Los rojiblancos volvieron a ser fuertes en casa / Foto: Athletic Club

La escuadra dirigida por Ernesto Valverde sigue afianzándose como uno de los mejores equipos en casa de toda Europa y del mundo. Los rojiblancos sumaron un triunfo más en liga al derrotar al Málaga por la mínima (1-0) y no muerden el polvo en su fortín desde que el pasado mes de agosto el FC Barcelona se llevara de San Mamés tres trabajados puntos (0-1).

Son ya 13 partidos seguidos sin perder en casa en la competición doméstica (19 contando todos los campeonatos de la temporada). Tales records no los conseguía el Athletic desde los años 90, pero por primera vez se ha logrado en una misma campaña. El partido disputado el domingo por la noche sirvió además para celebrar el primer centenario de encuentros en el nuevo feudo de la parroquia bilbaína. Tras 100 choques en el Nuevo San Mamés, los locales han ganado 61 partidos, han empatado en 21 ocasiones y han perdido 18 compromisos en total. Entre las grandes noticias del fin de semana está también la vuelta a los terrenos de juego de Laporte tras superar su lesión. El central disputó sin problemas los 90 minutos.

Raúl García fue el goleador ante el Málaga / Foto: Athletic Club

A pesar de las más que espectaculares estadísticas en casa, el Athletic no encuentra ni su ritmo ni su juego cuando juega fuera en campos rivales. En liga, 'los leones' no ganan desde la quinta jornada en Granada (1-2), encuentro que se disputó en la segunda quincena del mes de septiembre. No cabe duda que este dato ha frenado en seco el progreso de un equipo que se encuentra séptimo con 41 puntos, a cuatro del Villarreal (sexto en la clasificación) y a únicamente 8 puntos de la cuarta plaza de Champions que ocupa el Atlético de Madrid.

Los pupilos de Ernesto Valverde comenzarán a preparar su próximo compromiso ante la Real Sociedad en Anoeta el miércoles a las 10:30 horas en Lezama, con un entrenamiento a puerta abierta. La rivalidad entre los dos equipos es más que evidente, sin embargo un año más se organizarán diferentes actividades a lo largo de la semana como el Bertso Derbia de canto y rimas para reivindicar el respeto mutuo entre ambas aficiones.

Después de jugar en territorio donostiarra (domingo 12:00 horas), el Athletic recibirá en San Mamés al Real Madrid el sábado 18 de marzo a las 16:15 horas en un duelo que la Junta Directiva del Athletic Club ha designado como Medio Día del Club.