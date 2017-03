Susaeta: "Siendo de Eibar puedo decir que es un partido especial"

UGS Vision

El Athletic Club se enfrentará a la Real Sociedad en el derbi vasco en la próxima jornada de la liga. Para los de Valverde es un reto, ya no sólo por demostrar que sea el Athletic el mejor equipo de País Vasco, sino para demostrar que fuera de casa el equipo también puede ganar en lo que está siendo una temporada irregular para los de Bilbao.

El objetivo ahora, según Susaeta, quien habló en la rueda de prensa es ir a por los puestos de arriba: "La verdad es que es una semana importante si queremos engancharnos a los puestos de arriba. Muy importante", comenta el jugador. "Lo que buscamos ahora son resultados y tenemos que ganar sí o sí. Tenemos que apretar mucho desde el principio. Si jugamos con intensidad creo que podemos ganar. Tenemos que hacer que sea un partido incómodo para ellos. Como equipo ellos están bien y espero que aún así les podamos ganar".

Para Markel es un partido especial porque él es de Eibar: "Siendo de Eibar, con el pueblo al 50 por ciento puedo decir que es un partido especial para mí. No he marcado en Anoeta pero sería bonito hacerlo. Aunque lo más importante para el equipo son los tres puntos, claro está. En la cuadrilla hay gente del Athletic y del Eibar, bueno en realidad hay de todo", comenta el 14 del Athletic.

Valverde quiere que en la convocatoria entren Adu o Demar. Susaeta comenta lo siguiente: "Que dos jugadores como ellos entren en la convocatoria es importante. A veces el equipo recuerda el partido del United. Son bonitos recuerdos de todo una familia".

Sánchez Martínez es el árbitro designado para pitar el encuentro. Pero a Markel no le preocupa demasiado: "No sabía ni quien arbitra en Anoeta. Les respeto muchísimo. No me preocupa nada. A veces te dan y otras te quitan", comentó el jugador.