Previa Real Sociedad - Athletic Club: una historia contada del revés

Lo que significa un partido entre Real Sociedad y Athletic Club tanto para ambos equipos como para sus aficiones está fuera de toda duda. Posiblemente, el derbi vasco sea uno de los pocos enfrentamientos entre rivales directos afrontados desde el respeto y la diversión de lo que deberían ser unas premisas indispensables e innegociables en el mundo del fútbol. Alejados de grandes polémicas, ambos bandos unen fuerzas en una fiesta marcada en rojo en el calendario liguero. Si a todo esto se une que este puede ser uno de los mejores duelos de los últimos años, por lo que están peleando ambos equipos, el resultado deja una puesta en escena que habrá que descubrir si coincide con el espectáculo.

La lucha por los puestos europeos no solo eleva el nivel a un fútbol vasco que, además, cuenta con otros dos integrantes en la máxima categoría del fútbol nacional. A los ya asentados Real Sociedad y Athletic Club, se han unido un Alavés combativo como pocos y un Eibar con la ilusión por bandera. Con grandes posibilidades de volver a coincidir los cuatro en Primera División la próxima temporada, el fútbol en el País Vasco se hace aún más fuerte.

De todos estos, los txuri urdin son los mejor colocados en lo que a la clasificación se refiere. Lejos de pasar apuros como en temporadas anteriores, los entrenados por Eusebio Sacristán marchan asentados en una quinta plaza que no dudan en combinar con los puestos de UEFA Champions League. Ante un panorama liguero algo distinto respecto a las últimas temporadas, el reparto de puntos ha posibilitado que los guipuzcoanos puedan flirtear con la gran competición continental. Con, prácticamente, la disputa de competición europea asegurada para la próxima temporada, una victoria ante el equipo que marca, precisamente, ese primer puesto lejos de Europa, puede dejar a la Real Sociedad con su objetivo muy bien encaminado.

La máxima distancia entre Real Sociedad y Athletic Club ha sido de siete puntos

Y es que, esta diferencia de siete puntos entre ambos rivales es la máxima distancia a la que han estado la presente temporada. Con más jornadas por encima de su máximo rival, la Real Sociedad ha mostrado un mayor rendimiento en lo que a la Liga se refiere. A pesar de que comenzaron la campaña algo mejor, los jugadores de Ernesto Valverde no consiguen sobreponerse al gran déficit de esta campaña: sus pobres resultados lejos de San Mamés. Si como locales obtienen, prácticamente, todos los puntos, como visitantes tienen números muy preocupantes siendo el equipo que menos goles ha anotado de la categoría. Este dato, nada halagüeño por el lugar en el que se disputa el encuentro, pone más complicada una machada que, de conseguirse, apretaría un poco más esos puestos europeos.

Aire fresco y energías renovadas

Muchas son las ocasiones en las que la llegada de un entrenador revitaliza una institución. Sucedió con Marcelo Bielsa en el Athletic Club y también con Eusebio Sacristán en la Real Sociedad. Ocupando plazas europeas de manera consecutiva desde la jornada diez, los de San Sebastián pueden presumir de un gran balance en sus estadísticas. Este es, curiosamente, uno de los puntos débiles del equipo, pues consigue los mismos puntos fuera de casa que actuando como local. Anoeta está lejos de convertirse en un fortín, pues de las 39 unidades posibles han obtenido 24.

Los jugadores de la Real Sociedad celebran uno de los goles frente al Real Betis | Fotografía: LaLiga

La Real Sociedad solo ha dejado la portería a cero en casa en cuatro de los trece partidos

Lo que podría ser un dato más se convierte en preocupante cuando se revisan los resultados obtenidos ante los rivales directos. Teniendo en cuenta las plazas por las que está luchando el conjunto guipuzcoano, hay que destacar que han caído ante Real Madrid, Sevilla y Villarreal, obteniendo un punto ante el FC Barcelona y tres frente al Atlético de Madrid, único equipo de los seis primeros que no ha conseguido sacar nada positivo de Anoeta. Estos datos tienen una clara influencia: los goles recibidos. En apenas cuatro de los trece encuentros disputados ante su público, la Real Sociedad ha conseguido mantener la portería a cero. Con esto, no sorprende que la cifra de tantos encajados se eleve hasta los diecisiete, guarismos que comparte con otros equipos de la zona baja como Málaga o Leganés, quedando por debajo, incluso, de otros como Granada, Deportivo de La Coruña o el propio Athletic Club.

Sin la portería a cero se marcharon los jugadores y el público del último encuentro en casa. Fue ante el Eibar en un choque que acabó con empate a dos en el electrónico. Aunque Juanmi adelantó a los suyos al cuarto de hora, Escalante se encargó de situar el empate en el marcador antes del descanso. Ya en la segunda mitad, Carlos Vela transformó un penalti que fue contrarrestado por Pedro León a escasos minutos de finalizar el partido. De este batacazo sobre la bocina se supieron reponer en el que es su último encuentro antes de recibir al Athletic. La victoria por 2-3 ante el Real Betis dejó un claro protagonista, pues Xabi Prieto, con dos goles, ayudó a que su equipo se adelantara en el marcador en dos de las tres ocasiones en las que lo hizo. Finalmente, la victoria y los tres puntos volaron hasta San Sebastián.

Un problema detectado, pero no erradicado

La gran pregunta que gira en torno a la temporada del Athletic es la que tiene que ver con saber qué sería de este equipo con un mínimo de rendimiento lejos de San Mamés. Lo cierto es que con los puntos de casa parece que no va a serle suficiente a un conjunto que parece la noche y el día en función de la afición que tenga delante. Ante los aficionados zurigorris, los bilbaínos parecen tener ideas, fútbol y, sobre todo, resultados, mientras que fuera de casa no encuentran las luces con las que alumbrar su camino. Siendo el 14º peor equipo como visitante, el Athletic apenas ha sumado ocho de los 36 puntos posibles. Contando que llevan sin ganar fuera de casa en Liga desde el pasado 21 de septiembre, se antoja complicado que disputen los puestos altos de la clasificación.

El Athletic lleva cinco partidos consecutivos sin marcar fuera

Otra fecha, en este caso la que tiene que ver con el 28 de noviembre, también preocupa a Ernesto Valverde y sus jugadores. Ese fue el último día en el que los leones lograron llevar el balón a las redes de la portería contraria en campo rival. Teniendo en cuenta que fue un tanto que llegó desde el punto de penalti, resulta necesario encontrar una solución a esa racha de cinco partidos consecutivos sin anotar. Aunque se vieron atisbos de mejora en su último enfrentamiento ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, lo cierto es que el resultado no acompañó, al igual que el fútbol mostrado frente al Málaga en su último partido liguero.

Raúl García en el momento de lanzar un penalti | Fotografía: UGS Vision

El 1-0 ante el cuadro sevillista poco o nada reflejó lo visto sobre el terreno de juego. Más dominador y con más determinación y empuje, el Athletic fue superior durante una hora de partido a un equipo que utilizó sus treinta minutos para aprovechar un rechace tras un penalti rechazado por Gorka Iraizoz. Muy distinto fue el partido frente a los de Gato Romero, un técnico que, por cierto, fue despedido tras la derrota por la mínima en San Mamés. El gol de Raúl García, también de penalti, fue de lo poco positivo que se vio en un partido en el que, aunque superior, el Athletic no consiguió generar excesivo peligro sobre la meta de Kameni.

Lo extraño del partido

El principal elemento diferenciador entre este encuentro y los pasados es que ambos equipos llegan en posiciones invertidas. Frecuentemente, era el conjunto rojiblanco el que llegaba mejor en cuanto a rendimiento, momento de forma y lugar en la clasificación. Sin embargo, a la ya comentada ausencia de puntos obtenidos fuera de casa se ha unido un gran trabajo de una Real Sociedad que tiene ante sí la posibilidad de cambiar una historia algo adversa para ellos. En las últimas diez temporadas, teniendo en cuenta que los donostiarras estuvieron en Segunda División entre 2006 y 2009, el Athletic ha quedado por encima de los txuri urdin en nueve ocasiones, siendo la temporada 2012/2013 la única en la que los guipuzcoanos se impusieron en la clasificación definitiva a los vizcaínos.

Ernesto Valverde siempre ha quedado por encima de la Real Sociedad entrenando al Athletic

Aquella temporada, última de Marcelo Bielsa en el banquillo de Bilbao, fue el resultado del desgaste que habían sufrido los jugadores una campaña antes, cuando llegaron a la final de la Copa del Rey y de la UEFA Europa League siendo el equipo con más partidos jugados en el curso. Una victoria de los dirigidos por Eusebio Sacristán puede dejar muy de cara ese objetivo para su equipo, pues la distancia de siete puntos que separan a ambos en la tabla se convertiría en diez a falta de once fechas para el final de la Liga. El elemento, por otra parte, al que se aferra la institución de Ibaigane es el que demuestra que, en las cinco temporadas completas que lleva Ernesto Valverde al frente del Athletic, el equipo siempre ha quedado por encima de su máximo rival. ¿Conseguirá la machada en el que puede ser su último curso como entrenador rojiblanco?

Ernesto Valverde en el partido ante la Real Sociedad de la primera vuelta | Fotografía: UGS Vision

Por otro lado, y mirando hacia las estadísticas más generales de los choques entre Real Sociedad y Athletic Club, llama poderosamente la atención la gran influencia que tiene el escenario del partido. Teniendo en cuenta que los de San Sebastián se han impuesto en cincuenta de los 157 choques ante su máximo rival, hay que destacar que el 72 por ciento (36 victorias) se produjo con los txuri urdin como locales. Y es que, el balance para los de San Mamés en feudo visitante no es nada bueno, pues apenas han conseguido veinte victorias en 78 partidos. Además, desde que la Real Sociedad subió a Primera División, para la temporada 2010/2011, el reparto en el marcador ha sido de tres victorias donostiarras, dos empates y apenas un triunfo en Anoeta para los vizcaínos.

Una incidencia similar tiene el escenario en el apartado goleador, pues de los 204 goles de los entrenados ahora por Eusebio Sacristán en este tipo de derbis, 125 se han logrado ante su afición. Un 61 por ciento que choca aún más con el pobre 38 por ciento de los goles del Athletic Club en Anoeta. Los de Bilbao, que en el global sí han marcado más goles que su máximo rival, apenas han logrado 98 dianas en campo ajeno, una cifra muy pobre teniendo en cuenta que ya se han disputado 78 encuentros en tierras donostiarras. No obstante, lo que puede ser un gran dato para el público neutro es la media de tantos que se anotan en este tipo de duelos, pues esta se eleva hasta los 2,93 goles por partido. Rondando esa cifra está el resultado más típico, el de empate a uno, un marcador que se ha reflejado en veintidós de los 157 encuentros.

Árbitro: José Sánchez Martínez

El designado para mantener el orden en este duelo de la jornada 27 de la Liga Santander ha sido José Sánchez Martínez, del Comité Territorial Murciano. Estará acompañado por Miguel Martínez Munuera y José Gallego García en las bandas, mientras que Rafael Sánchez López actuará de cuarto árbitro. En la que es su segunda temporada en Primera División, este colegiado se ha caracterizado por su gran número de amonestaciones durante los partidos. En lo que va de temporada ha dirigido dieciséis choques entre Liga y Copa del Rey, ascendiendo el número de tarjetas amarillas a 65 y el de rojas directas a dos.

Raúl García y Xabi Prieto discuten en el partido de la primera vuelta | Fotografía: UGS Vision

Esta característica, que aún no se sabe muy bien si habla de un árbitro justo o de uno que no sabe gestionar del todo bien el encuentro, se pudo ver en el partido que dirigió a ambos equipos la temporada pasada. El derbi vasco disputado en San Mamés que finalizó con 0-1 a favor de la Real Sociedad gracias a un gol de Jonathas, contó con trece cartulinas amarillas mostradas por José Sánchez Martínez. Sin acabar expulsando a ningún jugador, el colegiado repartió esa cifra en siete para los locales y seis para los visitantes.

Este no ha sido el único partido que ha dirigido a ambos equipos, pues con el equipo de Eusebio Sacristán ya se ha visto las caras en cuatro ocasiones, dejando un balance de una victoria, la ya comentada, un empate y dos derrotas. En cuanto al Athletic, hay que destacar que la única derrota que tiene con este árbitro es la de ese duelo de la pasada temporada mientras que los otros dos encuentros acabaron en triunfo para los zurigorri.

Altas, bajas y posibles alineaciones

Pocas ausencias se esperan para este gran duelo. Eusebio Sacristán no podrá contar con los lesionados de larga duración Imanol Agirretxe y Carlos Martínez, quienes llevan fuera de los terrenos de juego desde el pasado año. Willian José, quien ha sido la principal duda, finalmente se ha quedado fuera de la lista de convocados. Illarramendi, Zurutuza y Carlos Vela sí parece que serán de la partida pese a atravesar algunos problemas a lo largo de la semana. La principal alta está en Juanmi, que ya cumplió su partido de sanción frente al Real Betis.

Convocatoria Real Sociedad: Rulli, T. Ramírez, Aritz, Odriozola, Raúl Navas, I. Martínez, Yuri, Rodrigues, Illarra, M. Bergara, Granero, Zurutuza, Canales, Xabi Prieto, Oyarzabal, Carlos V., Juanmi y Bautista.

En cuanto al conjunto de Ernesto Valverde hay que destacar que muchos jugadores se recuperan para la causa aunque se desconoce sí partirán de inicio o no. El principal protagonista es Aritz Aduriz, el delantero donostiarra que ha acarreado unos problemas en la musculatura isquiosural derecha que le han apartado de grandes choques. Confirmando su buen estado físico en sala de prensa, el ariete espera poder coger rápido el ritmo de juego. Otro que está en duda es Kepa Arrizabalaga, lesionado en el partido frente al Alavés del pasado mes de enero. Por la posición que ocupa en el terreno de juego, no se descarta que Valverde no quiera arriesgar lo más mínimo con una de las grandes promesas del cuadro rojiblanco. Williams, que dejó uno de los entrenamientos a mediados de la semana, y Balenziaga, que se ausentó por cuestiones familiares, sí parece que serán de la partida. De esta forma, la única baja a la que tiene que hacer frente Txingurri es a la de Sabin Merino.

Convocatoria Athletic Club: Iraizoz, Bóveda, Laporte, San José, Beñat, Iturraspe, Muniain, Williams, Susaeta, I.Lekue, Mikel Rico, De Marcos, Aduriz, Raúl García, Balenziaga, Saborit, Arrizabalaga, Yeray.